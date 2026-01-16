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Επιβεβαίωση Μαρινάκη για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν το Φεβρουάριο
Ειδήσεις
12:35 - 16 Ιαν 2026

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν το Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Τη διεξαγωγή συνάντησης μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εντός του Φεβρουαρίου είχε προαναγγείλει χθες (16/1) ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Την επικείμενη συνάντηση επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως ανέφερε, τα επιτελεία των δύο χωρών βρίσκονται σε συνεννόηση για τον καθορισμό ημερομηνίας εντός Φεβρουαρίου, χωρίς αυτή να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Όταν υπάρξει συμφωνία, πρόσθεσε, θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση και από τις δύο πλευρές.

Αναφερόμενος στην ατζέντα της συνάντησης, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι, από ελληνικής πλευράς, υφίσταται μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία: ο καθορισμός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Ελληνοτουρκικές επαφές στην Αθήνα

Στο μεταξύ, την ερχόμενη Τρίτη (20/1) αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η 5η συνάντηση στο πλαίσιο της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν η υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Την επόμενη ημέρα (21/1) επίσης στην Αθήνα, θα διεξαχθεί ο 9ος γύρος των ελληνοτουρκικών συνομιλιών στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και του Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

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