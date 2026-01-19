ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εστιάζουν στις κοινωνικές δεξιότητες - Οι εξειδικευμένες γνώσεις περνούν σε δεύτερο πλάνο

«Από την οπτική γωνία πολλών επιχειρήσεων, για μια επιτυχημένη επαγγελματική εκκίνηση δεν μετρά μόνο η εξειδικευμένη γνώση, αλλά κυρίως οι κοινωνικές δεξιότητες και η διάθεση για μάθηση», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Jonas Hennrich.
Το 58% των επιχειρήσεων αναφέρει την ικανότητα μάθησης και προσαρμογής ως βασική δεξιότητα για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά τις επαγγελματικές απαιτήσεις, η έμφαση δίνεται κυρίως στις βασικές γνωστικές δεξιότητες του εκάστοτε αντικειμένου και στις ψηφιακές δεξιότητες. Η δημιουργικότητα και οι καινοτόμες ικανότητες, αντίθετα, διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο, με ποσοστό περίπου 10%.
Την ίδια στιγμή, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο εργασιακό αντικείμενο των νεοεισερχόμενων. Το 14% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάληψη καθηκόντων που μέχρι σήμερα εκτελούνται από νέους εργαζομένους. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, έως και το 40% των επιχειρήσεων αναμένει ότι η AI θα αναλάβει τέτοιου είδους καθήκοντα.
Ωστόσο, ο αριθμός των θέσεων εργασίας για τους νεοεισερχόμενους παραμένει μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό σταθερός: σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων δεν διαπίστωσαν μεταβολές τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ οι περισσότερες εκτιμούν ότι ο αριθμός των σχετικών θέσεων θα παραμείνει αμετάβλητος και κατά την επόμενη τριετία.