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ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εστιάζουν στις κοινωνικές δεξιότητες - Οι εξειδικευμένες γνώσεις περνούν σε δεύτερο πλάνο
Ειδήσεις
10:21 - 19 Ιαν 2026

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εστιάζουν στις κοινωνικές δεξιότητες - Οι εξειδικευμένες γνώσεις περνούν σε δεύτερο πλάνο

Reporter.gr Newsroom
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Σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας, καθώς και η ικανότητα αυτοοργάνωσης και το αίσθημα ευθύνης, αποτελούν σημαντικά προσόντα για όσους εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, μόλις λίγο κάτω από μία στις δύο επιχειρήσεις αναμένει από τους νεοεισερχόμενους να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις. Αυτό προκύπτει από την τελευταία Έρευνα Διευθυντών Προσωπικού της Randstad και του Ινστιτούτου ifo.

«Από την οπτική γωνία πολλών επιχειρήσεων, για μια επιτυχημένη επαγγελματική εκκίνηση δεν μετρά μόνο η εξειδικευμένη γνώση, αλλά κυρίως οι κοινωνικές δεξιότητες και η διάθεση για μάθηση», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Jonas Hennrich.

Το 58% των επιχειρήσεων αναφέρει την ικανότητα μάθησης και προσαρμογής ως βασική δεξιότητα για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά τις επαγγελματικές απαιτήσεις, η έμφαση δίνεται κυρίως στις βασικές γνωστικές δεξιότητες του εκάστοτε αντικειμένου και στις ψηφιακές δεξιότητες. Η δημιουργικότητα και οι καινοτόμες ικανότητες, αντίθετα, διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο, με ποσοστό περίπου 10%.

Την ίδια στιγμή, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο εργασιακό αντικείμενο των νεοεισερχόμενων. Το 14% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάληψη καθηκόντων που μέχρι σήμερα εκτελούνται από νέους εργαζομένους. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, έως και το 40% των επιχειρήσεων αναμένει ότι η AI θα αναλάβει τέτοιου είδους καθήκοντα.

Ωστόσο, ο αριθμός των θέσεων εργασίας για τους νεοεισερχόμενους παραμένει μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό σταθερός: σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων δεν διαπίστωσαν μεταβολές τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ οι περισσότερες εκτιμούν ότι ο αριθμός των σχετικών θέσεων θα παραμείνει αμετάβλητος και κατά την επόμενη τριετία.

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