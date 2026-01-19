Νέα 48ωρη απεργία των ταξί στις 20 και 21 Ιανουαρίου

Σε νέα 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής αύριο Τρίτη (20/1) και Τετάρτη (21/1), δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ότι η απόφαση έρχεται ως συνέχεια της πρόσφατης τριήμερης πανελλαδικής απεργίας του κλάδου. Παράλληλα, την Τρίτη (20/1) έχει προγραμματιστεί κλαδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με στόχο την ενημέρωση και τον καλύτερο συντονισμό των επαγγελματιών.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του ότι πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ταξί.

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, οι εκπρόσωποι των κομμάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στα αιτήματα των αυτοκινητιστών και δεσμεύτηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση άμεσων λύσεων.

Τα βασικά αιτήματα του κλάδου

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν είναι τα εξής:

Ηλεκτροκίνηση

Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση έως το 2035 στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, απορρίπτοντας μια βεβιασμένη και οικονομικά μη βιώσιμη προσαρμογή, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης. Ρυθμιστικό πλαίσιο για το έργο Ταξί και τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Απαιτείται η θεσμοθέτηση ελάχιστης χρέωσης 150 ευρώ συν ΦΠΑ για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό σε όλη τη χώρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αλλοίωση του μεταφορικού έργου και ο αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των ταξί. Αθέμιτος ανταγωνισμός από πολυεθνικές πλατφόρμες

Το Συνδικάτο καταγγέλλει κυβερνητική ανοχή απέναντι σε πολυεθνικές εφαρμογές μετακίνησης, οι οποίες –όπως αναφέρει– πλήττουν σοβαρά τον κλάδο και ιδιαίτερα τα ραδιοταξί. Πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες

Οι επαγγελματίες ταξί διεκδικούν το δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας από τα έμφορτα ταξί, όπως ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Φορολογικό καθεστώς

Ζητείται η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και η εφαρμογή ενός δικαιότερου φορολογικού πλαισίου, που δεν οδηγεί –όπως υποστηρίζουν– στην οικονομική εξόντωση του κλάδου. Ερανιστικό νομοσχέδιο

Παρότι βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας, το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται ως ενδεικτικό της κυβερνητικής κατεύθυνσης, την οποία το ΣΑΤΑ θεωρεί απαξιωτική και επιζήμια για τους επαγγελματίες ταξί.

Συναντήσεις με τα κόμματα

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με:

την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ (Νίκος Ανδρουλάκης, Αναστάσιος Νικολαΐδης),

τον ΣΥΡΙΖΑ (Σωκράτης Φάμελλος, Νίκος Παππάς, Διονύσης Καλαματιανός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος),

την Ελληνική Λύση (Βασίλης Χήτας, Βασίλειος Γραμμένος),

και το ΚΚΕ (Γιώργος Κατσιώτης).

Όπως τονίζεται, όλοι οι συνομιλητές εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους και δεσμεύτηκαν να ασκήσουν πίεση για την επίλυση των ζητημάτων.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Το ΣΑΤΑ ανακοινώνει ότι την επόμενη εβδομάδα προχωρά σε 48ωρη απεργία στις 20 και 21 Ιανουαρίου, εντείνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση. Η απεργία θα διαρκέσει έως τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Παράλληλα, καλεί τους επαγγελματίες του κλάδου σε μαζική συμμετοχή στην ενημερωτική εκδήλωση της Τρίτης, ώστε να υπάρξει κοινός βηματισμός και συντονισμός των επόμενων ενεργειών.

Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική του Συνδικάτου απέναντι στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη, τον οποίο κατηγορεί για αλαζονική και προκλητική στάση, υποτίμηση των χρόνιων προβλημάτων του κλάδου και διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Το ΣΑΤΑ αποδίδει την τελική πολιτική ευθύνη στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι καλύπτει πολιτικά αυτή τη στάση και αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο, οδηγώντας σε περαιτέρω όξυνση της κρίσης.

Το μήνυμα του Συνδικάτου είναι σαφές: οι αυτοκινητιστές ταξί δηλώνουν ενωμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, θεωρώντας ότι μόνο μέσα από τη συλλογική δράση μπορούν να επιτύχουν δικαίωση.