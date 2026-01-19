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Στάρμερ για Τραμπ: Απολύτως λανθασμένη η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων
Ειδήσεις
12:03 - 19 Ιαν 2026

Στάρμερ για Τραμπ: Απολύτως λανθασμένη η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα (19/1) ότι απαιτείται ψύχραιμος διάλογος μεταξύ συμμάχων για το ζήτημα της Γροιλανδίας, ώστε να διασφαλιστεί η διαχρονική αντοχή των ιστορικών συμμαχιών, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς συμμάχους με την επιβολή δασμών προκειμένου να εξασφαλίσει τον έλεγχο της περιοχής.

Σύμφωνα με το Reuters, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, ο Στάρμερ τόνισε ότι η συμμαχία της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προσφέρει ασφάλεια και ευημερία επί δεκαετίες και υπογράμμισε ότι είναι αποφασισμένος να διατηρήσει αυτούς τους δεσμούς.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι απειλές του Τραμπ για την επιβολή κλιμακούμενων δασμών εις βάρος της Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών συμμάχων, έως ότου οι ΗΠΑ επιτραπεί να αγοράσουν τη Γροιλανδία, είναι λανθασμένες. Όπως είπε, το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί αποκλειστικά από τη Δανία.

«Οι συμμαχίες αντέχουν στον χρόνο επειδή βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία, όχι στην άσκηση πιέσεων», δήλωσε ο Στάρμερ.

«Γι’ αυτό έχω πει ότι η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων είναι απολύτως λανθασμένη. Δεν είναι ο σωστός τρόπος για να επιλύονται οι διαφορές στο πλαίσιο μιας συμμαχίας».

Αναφερόμενος ειδικά στη Γροιλανδία, ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Ο σωστός τρόπος προσέγγισης ενός ζητήματος τόσο σοβαρού είναι ο ψύχραιμος διάλογος μεταξύ συμμάχων».

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