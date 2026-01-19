Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους TrueLeaders για 11η χρονιά

Αναλυτικότερα, μετά από αξιολόγηση 85.000 επιχειρήσεων που δημοσίευσαν ισολογισμό για το 2024, η ελίν ξεχώρισε, πληρώντας ταυτόχρονα τέσσερα αυστηρά μετρήσιμα και απολύτως αξιοκρατικά κριτήρια.
Με σταθερό οδηγό τις αξίες της κατά τα 70 χρόνια παρουσίας της στον κλάδο, και με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, η ελίν
Η παρουσία της εταιρείας στη λίστα των True Leaders για ακόμα μια φορά, δεν αποτελεί απλώς μια διάκριση αλλά επιβεβαίωση της μακροχρόνιας δυναμικής της πορείας και του ηγετικού της ρόλου στην αγορά ενέργειας. Με υπευθυνότητα και έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, η ελίν συνεχίζει να εξελίσσεται, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην ελληνική αγορά ενέργειας.