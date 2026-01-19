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Η Πειραιώς Χορηγός του Piano Days ’26 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:50 - 19 Ιαν 2026

Η Πειραιώς Χορηγός του Piano Days ’26 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς, στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας της με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υποστηρίζει ως Χορηγός τη διήμερη πολυεπίπεδη διοργάνωση Piano Days που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026.  

Ένα διήμερο αφιερωμένο στο πιάνο που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες, διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων για ενήλικες, καθώς και συναυλίες υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών. Τουλάχιστον 20 πιανίστες θα βρεθούν επί σκηνής ή στα φουαγιέ, από σόλο ρεσιτάλ και αφηγήσεις μέχρι πολυπιανιστικά σύνολα, με επιπλέον νεαρούς σολίστ να παρουσιάζονται ζωντανά στο κοινό. Το διήμερο συνδυάζει παιχνίδι, αφήγηση, ταινία με ζωντανή μουσική, ρεσιτάλ σόλο και μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Η Πειραιώς, συνεπής στη δέσμευσή της να συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας, υποστηρίζει διαχρονικά σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες και κορυφαίους φορείς πολιτισμού. Η συνεργασία της με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η χορηγία του Piano Days ’26 εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας για τον πολιτισμό, με στόχο την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας, και της ισότιμης πρόσβασης στην τέχνη.

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