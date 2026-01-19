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Συρία: Ενίσχυση του στρατού στα βορειοανατολικά μετά την αποχώρηση των Κούρδων
Ειδήσεις
17:14 - 19 Ιαν 2026

Συρία: Ενίσχυση του στρατού στα βορειοανατολικά μετά την αποχώρηση των Κούρδων

Reporter.gr Newsroom
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Τα συριακά κυβερνητικά στρατεύματα ενίσχυσαν τη Δευτέρα (19/1) την παρουσία και τον έλεγχό τους σε εκτεταμένες περιοχές της βόρειας και ανατολικής Συρίας, οι οποίες είχαν εγκαταλειφθεί αιφνιδιαστικά μία ημέρα πριν από τις κουρδικές δυνάμεις. Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια σημαντική ανατροπή που παγιώνει την κυριαρχία του προέδρου Άχμεντ αλ-Σάρα.

Πιο αναλυτικά, μετά από πολυήμερες και σφοδρές συγκρούσεις με τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), υπό κουρδική ηγεσία και επί χρόνια βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία, αποδέχθηκαν συμφωνία για την αποχώρησή τους από δύο επαρχίες με αραβική πλειοψηφία, τις οποίες ήλεγχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν κρίσιμες υποδομές, όπως πετρελαϊκά και ενεργειακά πεδία, γεγονός που καθιστά τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική για τον έλεγχο της χώρας.

Παρά την επίτευξη της συμφωνίας, τη Δευτέρα καταγράφηκαν νέες εστίες έντασης. Οι SDF ανακοίνωσαν ότι φυλακή στην ανατολική Συρία, όπου κρατούνται χιλιάδες μαχητές του Ισλαμικού Κράτους (IS), δέχθηκε επίθεση από ένοπλες ομάδες αγνώστου ταυτότητας. Παράλληλα, ανέφεραν συγκρούσεις με κυβερνητικές δυνάμεις κοντά σε δεύτερη φυλακή μαχητών του IS στην περιοχή της Ράκα. Από την άλλη πλευρά, ο συριακός στρατός κατηγόρησε τις κουρδικές δυνάμεις ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία, υποστηρίζοντας πως τρεις στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε επιθέσεις.

Παρά τα μεμονωμένα επεισόδια, η αποχώρηση των SDF θεωρείται η μεγαλύτερη μεταβολή στον χάρτη ελέγχου της Συρίας από το 2024, όταν ισλαμιστικές δυνάμεις υπό τον Άχμεντ αλ-Σαράα ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει καθοριστικά τη θέση του Σαράα, έπειτα από μήνες αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις με τις SDF για την πλήρη ενσωμάτωση των δυνάμεών τους στη Δαμασκό.

Η Τουρκία, η οποία από το 2016 έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες στρατιωτικές επεμβάσεις στη βόρεια Συρία με στόχο τον περιορισμό της κουρδικής επιρροής, χαιρέτισε τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Σαράα και ο διοικητής των SDF, Μαζλούμ Άμπντι. Η Άγκυρα εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να συμβάλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής.

Δημοσιογράφοι του Reuters κατέγραψαν την ανάπτυξη κυβερνητικών δυνάμεων στη Ράκα, πόλη που οι SDF είχαν ανακαταλάβει από το Ισλαμικό Κράτος το 2017, καθώς και σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην επαρχία Ντέιρ αλ-Ζορ. Οι περιοχές αυτές βρίσκονταν επί χρόνια υπό κουρδικό έλεγχο. Αντίθετα, οι SDF διατηρούν ακόμη τον έλεγχο της βορειοανατολικής επαρχίας Χασακά, όπου περιλαμβάνονται κρίσιμες φυλακές και στρατόπεδα κρατουμένων που συνδέονται με το IS.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι φυλακές, τα συνοριακά περάσματα και τα πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου θα τεθούν υπό κυβερνητικό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, οι δυνάμεις των SDF θα ενσωματωθούν στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών ως μεμονωμένα άτομα και όχι ως αυτόνομες μονάδες. Επιπλέον, οι SDF δεσμεύονται να απομακρύνουν μη Σύριους που συνδέονται με το PKK, εξέλιξη που, σύμφωνα με στελέχη του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο στην ειρηνευτική διαδικασία της Άγκυρας με την οργάνωση.

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