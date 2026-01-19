Η πρώτη τοποθέτηση Πιερρακάκη από το προεδρείο του Eurogroup

Με σαφές μήνυμα υπέρ της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής προσήλθε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, την πρώτη υπό τη δική του προεδρία. Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, προτεραιότητα αποτελεί η επίτευξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον ισπανικό λαό, μετά το πρόσφατο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Απευθυνόμενος στις οικογένειες των θυμάτων, υπογράμμισε ότι «η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης εκ μέρους του Eurogroup.

Αναφερόμενος στο πολιτικό του πλαίσιο, ο νέος πρόεδρος υπενθύμισε τις βασικές προτεραιότητες της θητείας του, οι οποίες περιλαμβάνουν την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την επιτάχυνση των διαδικασιών για το ψηφιακό ευρώ και τη διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Κεντρικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης αποτελεί η περαιτέρω διεύρυνση της ευρωζώνης, με τον κ. Πιερρακάκη να χαιρετίζει τις εξελίξεις αναφορικά με την προοπτική ένταξης της Βουλγαρίας στο ευρώ. Όπως σημείωσε, η διεύρυνση του κοινού νομίσματος ενισχύει τη συνοχή και τη σταθερότητα της ευρωζώνης, υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με τα κριτήρια σύγκλισης.

Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται και οι διεθνείς προτεραιότητες που προέκυψαν από τις πρόσφατες εργασίες της ομάδας των G7. Τη σχετική ενημέρωση αναμένεται να πραγματοποιήσει ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Αντουάν Λεσκούρ, καθώς η χώρα του ασκεί την τρέχουσα προεδρία της ομάδας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως τα στρατηγικά ορυκτά και οι σπάνιες γαίες, θέμα που απασχόλησε και τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 στην Ουάσινγκτον στις 12 Ιανουαρίου.

Στην ατζέντα του Eurogroup περιλαμβάνεται επίσης η διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι θεσμοί της ευρωζώνης διαθέτουν την απαραίτητη ωριμότητα για μια αξιόπιστη και διαφανή επιλογή, επισημαίνοντας το υψηλό επίπεδο των υποψηφίων.

Συνολικά έξι κεντρικοί τραπεζίτες διεκδικούν τη θέση, με το Eurogroup να καλείται να διαμορφώσει σύσταση προς το Συμβούλιο. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες σε σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο, κλείνοντας έναν κύκλο κρίσιμων θεσμικών επιλογών για τη νομισματική πολιτική της ευρωζώνης.