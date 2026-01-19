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Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ήπια ενίσχυση για ΝΔ και Μητσοτάκη – Προβάδισμα δυναμικής της Καρυστιανού έναντι του Τσίπρα
Πολιτική
20:09 - 19 Ιαν 2026

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ήπια ενίσχυση για ΝΔ και Μητσοτάκη – Προβάδισμα δυναμικής της Καρυστιανού έναντι του Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Ενίσχυση τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη καταγράφει δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (19/1).      

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας κοινής γνώμης της Opinion Poll για το Action 24, το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά μισή μονάδα, φτάνοντας το 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ καταγράφει συντριπτική υπεροχή στην παράσταση νίκης με 53,9%, την ώρα που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιορίζεται μόλις στο 4,6%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πάνω από 8 στους 10 πολίτες (80,7%) θεωρούν πως το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον απαιτεί πολιτική σταθερότητα και ισχυρή ηγεσία, στοιχείο που λειτουργεί ευνοϊκά για την κυβέρνηση. Παράλληλα, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 16,8 ποσοστιαίων μονάδων έναντι των βασικών της αντιπάλων.

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Δεύτερο άλλα με ήπιες απώλειες το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στη δεύτερη θέση, ωστόσο συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, υποχωρώντας οριακά στο 13,4%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατατάσσεται τέταρτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με 6,1%, πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (8,8%) και τον Κυριάκο Βελόπουλο (6,5%). Παρά τη θέση του, η Ελληνική Λύση εμφανίζει αισθητή πτώση, καθώς από το 11,9% του Δεκεμβρίου κατεβαίνει στο 10,1%, ενώ αντίθετα η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει μικρή άνοδο στο 10,4%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την καθοδική του πορεία, χάνοντας μερικά δέκατα και φτάνοντας στο 4,2%, ενώ η Νίκη υποχωρεί στο 2,1%, παραμένοντας εκτός ορίου εισόδου στη Βουλή. Αντίστοιχα, το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη καταγράφει σημαντική απώλεια, πέφτοντας στο 1,5%.

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Αύξηση των αναποφάσιστων και όσων προσανατολίζονται σε «άλλο κόμμα»

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των πολιτών που δηλώνουν είτε αναποφάσιστοι είτε προσανατολίζονται σε «άλλο κόμμα», ποσοστό που ανεβαίνει στο 9% από 5,6% τον Δεκέμβριο. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται κυρίως στη συζήτηση γύρω από ενδεχόμενες νέες πολιτικές κινήσεις, όπως αυτές του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Σε ό,τι αφορά ένα πιθανό κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, μειώνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσουν (7,2% από 9%), ενώ καταγράφεται οριακή αύξηση στο «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, η δυναμική ενός κόμματος με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται σαφώς ισχυρότερη, με τα αντίστοιχα ποσοστά να φτάνουν το 16,1% και το 13,2%.

Η Opinion Poll καταγράφει για πρώτη φορά τη δυνητική επιρροή ενός τέτοιου κόμματος, δείχνοντας ότι μεγαλύτερες απώλειες θα είχε η Ελληνική Λύση, καθώς πάνω από το ένα τέταρτο των ψηφοφόρων της δηλώνουν πως θα μπορούσαν να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σημαντική διαρροή καταγράφεται επίσης σε Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ μικρότερη αλλά υπαρκτή επιρροή εντοπίζεται σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.

Τέλος, παρατηρείται μείωση κατά πέντε μονάδες στο ποσοστό των πολιτών που θεωρούν τη διαφθορά το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, παρότι αποτελεί κεντρικό άξονα της δημόσιας παρουσίας της Μαρίας Καρυστιανού. Βασικό πρόβλημα αποτελεί με μεγάλη διαφορά η ακρίβεια με 51%.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 23:29
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