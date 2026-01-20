ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση για τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν την Παρασκευή

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ προγραμματίζει έκτακτη συνεδρίαση για το Ιράν την προσεχή Παρασκευή (23/1), με αντικείμενο τη διερεύνηση της εκτεταμένης και ανησυχητικής βίας που φέρεται να ασκήθηκε εναντίον διαδηλωτών, σύμφωνα με έγγραφο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 θανάτους στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι οποίες συνιστούν το μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυριών στη χώρα από το 2022. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, να καταδικάσει απερίφραστα τη χρήση βίας.

Σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Reuters και συντάχθηκε από τον πρέσβη της Ισλανδίας, Εϊνάρ Γκούναρσον, εκ μέρους ομάδας κρατών -μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Βρετανία - τονίζεται ότι η σύγκληση ειδικής συνεδρίασης κρίνεται αναγκαία λόγω της σοβαρότητας και του κατεπείγοντος της κατάστασης. Η επιστολή κάνει λόγο για αξιόπιστες αναφορές σχετικά με εκτεταμένη βία, καταστολή των διαδηλωτών και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής 21 χώρες έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στην πρόταση.

Παράλληλα, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταγγέλλει μαζικές δολοφονίες και καλεί τη διεθνή ερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ -η οποία συστάθηκε από το Συμβούλιο το 2022, μετά το προηγούμενο κύμα διαδηλώσεων- να διερευνήσει τους θανάτους. Επιπλέον, ζητά να εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση, ώστε η έρευνα να μπορέσει να ολοκληρωθεί με επάρκεια.