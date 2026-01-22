Γροιλανδία: «Απαράδεκτο» κάθε σενάριο παραχώρησης – Δεν είμαστε αντικείμενο παζαρέματος

Κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης της Γροιλανδίας είναι «απαράδεκτο», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του νησιού, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο.

«Όποια κι αν είναι η πίεση που θα ασκηθεί από άλλους, η χώρα μας δεν θα ενδώσει, ούτε θα αποτελέσει αντικείμενο παζαρέματος για το μέλλον μας», ανέφερε ο Μούτε Έγκεντε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως σημείωσε, «είναι απαράδεκτο να προσπαθούν να παραχωρήσουν τη χώρα μας σε άλλους. Είναι η χώρα μας -- εμείς είμαστε που διαμορφώνουμε το μέλλον της».

Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν χθες στο Νταβός μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία, και του Μαρκ Ρούτε, γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, οδήγησαν – σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο – σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσπασαν «ό,τι ήθελαν» και μάλιστα «για πάντα».

Πηγή που βρίσκεται κοντά στις συζητήσεις ανέφερε ότι Ουάσιγκτον και Κοπεγχάγη αναμένεται να επαναδιαπραγματευτούν την αμυντική τους συμφωνία του 1951 που αφορά τη Γροιλανδία.

Η ίδια πηγή, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν έχει τεθεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία να υπαχθούν υπό αμερικανική κυριαρχία.

Σε νέα ανάρτησή του στο Facebook, ο Έγκεντε τόνισε ότι «Είναι η χώρα που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, και είναι αυτή η χώρα που πρέπει να μεταβιβάσουμε στους απογόνους μας».

Μέχρι στιγμής, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας. Αναμένεται, ωστόσο, να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στις 18:00 ώρα Ελλάδας.