ΗΠΑ: Η κυβέρνηση εξετάζει πλήρη αποκλεισμό πετρελαίου προς την Κούβα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πλήρους αποκλεισμού στις εισαγωγές πετρελαίου προς την Κούβα, στο πλαίσιο πιθανών νέων μέτρων που αποσκοπούν στην αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα της Καραϊβικής.

Όπως μετέδωσε σήμερα (23/1) το Politico επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του σχεδίου, μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένοι επικριτές της κουβανικής κυβέρνησης εντός της διοίκησης Τραμπ φέρονται να υποστηρίζουν την κλιμάκωση, ενώ την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, φαίνεται να τάσσεται υπέρ της πρότασης.

Η παρεμπόδιση των εισαγωγών αργού πετρελαίου προς την Κούβα θα αποτελούσε ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για μπλοκάρισμα των πετρελαϊκών αποστολών από τη Βενεζουέλα. Παράλληλα, στο εσωτερικό της κυβέρνησης διεξάγονται συζητήσεις για το κατά πόσο είναι αναγκαίο να προχωρήσουν σε αυτό το μέτρο, δεδομένου ότι η απώλεια του πετρελαίου από τη Βενεζουέλα έχει ήδη επιβαρύνει σοβαρά την κουβανική οικονομία. Ένας πλήρης αποκλεισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση, προκαλώντας αντιδράσεις και εσωτερικά στην κυβέρνηση.

«Οι συζητήσεις δείχνουν πόσο μακριά είναι διατεθειμένα να φτάσουν στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι σε ηγεσίες της Λατινικής Αμερικής που θεωρούν αντιπάλους», σημειώνει το δημοσίευμα. Ένα από τα άτομα που γνωρίζουν το σχέδιο δήλωσε ότι «η ενέργεια είναι το όπλο που θα καταστρέψει το καθεστώς». Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι η ανατροπή της κομμουνιστικής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από την κουβανική επανάσταση του 1959, «θα συμβεί 100% το 2026», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η πιθανή δράση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί βάσει του νόμου LIBERTAD του 1994, γνωστού και ως νόμου Helms-Burton, που κατοχυρώνει το αμερικανικό εμπάργκο στο εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την Κούβα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η Κούβα εισάγει περίπου το 60% του πετρελαίου που καταναλώνει. Μέχρι πρόσφατα εξαρτιόταν κυρίως από τη Βενεζουέλα, όμως η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να κατάσχει φορτία που υπόκεινταν σε κυρώσεις. Τον ρόλο του βασικού προμηθευτή έχει πλέον αναλάβει το Μεξικό, όμως οι ποσότητες που εισάγει δεν αναμένεται να καλύψουν πλήρως το αυξανόμενο ενεργειακό έλλειμμα της χώρας.