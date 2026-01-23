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Συνάντηση Νετανιάχου με Γουίτκοφ και Κούσνερ το Σάββατο
Ειδήσεις
22:10 - 23 Ιαν 2026

Συνάντηση Νετανιάχου με Γουίτκοφ και Κούσνερ το Σάββατο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να υποδεχθεί αύριο το βράδυ στην Ιερουσαλήμ τον ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ.

Την πληροφορία μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, επικαλούμενο ανώτατες πηγές της ισραηλινής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι εξελίξεις που αφορούν τη Χαμάς και την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στις προσπάθειες για την επιστροφή του Ραν Γκβίλι, του τελευταίου ομήρου που εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να τεθούν επί τάπητος και ζητήματα που σχετίζονται με το Ιράν, στο πλαίσιο ευρύτερων περιφερειακών εξελίξεων.

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