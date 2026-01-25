Σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Εκτεταμένα μπλακ άουτ και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει σήμερα (25/1) το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, μετά από έντονες χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στα κεντρικά τμήματα της χώρας, απειλώντας εκατομμύρια Αμερικανούς με διακοπές ρεύματος και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο μεταφορών λόγω των πολικών θερμοκρασιών.

Σε πολλά σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS), η οποία προειδοποίησε για έντονες χιονοπτώσεις και παγετό με πιθανές «καταστροφικές» επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, 20 πολιτείες και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες από 9.500 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί για σήμερα, μετά τις 4.000 που είχαν ακυρωθεί χθες, ενώ χιλιάδες ακόμη δρομολόγια αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα εκτεταμένη και παρατεταμένη» από την NWS, καθώς πολύ ψυχρές αέριες μάζες προήλθαν από τον Καναδά.

Στη Νέα Υόρκη, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο Σέντραλ Παρκ προβλέπεται το ύψος του χιονιού να φτάσει τα 30 εκατοστά, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν «τις μη απαραίτητες μετακινήσεις». Μέσα στην ημέρα θα αποφασιστεί πιθανό κλείσιμο των σχολείων αύριο και, σε αυτή την περίπτωση, τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά.

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος του χιονιού έφτασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με την NWS.

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Στο Ντάλας, μια πόλη στα νότια συνηθισμένη σε ηπιότερες θερμοκρασίες, το θερμόμετρο έδειξε -6 βαθμούς Κελσίου. Στο Χιούστον, με περίπου 2,4 εκατ. κατοίκους, άνοιξαν χθες το απόγευμα κέντρα υποδοχής κυρίως για αστέγους.

«Χθες τη νύχτα, έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά δεν έκανε πραγματικά κρύο. Αλλά ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρολ Ίτον, ένας 71χρονος άστεγος στο Χιούστον.

Λόγω προηγούμενης μεγάλης χειμερινής καταιγίδας το 2021, όταν το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος του Τέξας υπέστη γενικευμένη βλάβη, οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι αυτή τη φορά το δίκτυο θα αντέξει.

Σύμφωνα με το poweroutage.us, περίπου 170.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εκ των οποίων περίπου 50.000 στο Τέξας και 70.000 στη Λουιζιάνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, ώστε να διευκολυνθεί η γρήγορη ανάπτυξη πόρων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

«Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!», ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

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