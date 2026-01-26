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Παραίτηση Φλωρίδη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Δεν μπορεί να σταθεί ως υπουργός»
Πολιτική
10:58 - 26 Ιαν 2026

Παραίτηση Φλωρίδη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Δεν μπορεί να σταθεί ως υπουργός»

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Φλωρίδης δεν μπορεί να σταθεί ως υπουργός γιατί λέει ψέματα» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, με αφορμή την τροπολογία για τη συνεπιμέλεια που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο, το οποίο αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.  

«Έχουν έναν υπουργό Δικαιοσύνης σε μια εποχή που έχουμε κρίση των θεσμών και έχει κορυφωθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς, και βγαίνει στο κανάλι σας και λέει τόσα ψέματα που δεν στέκεται ως υπουργός», είπε σε αιχμηρό τόνο ο κ. Ανδρουλάκης και προσέθεσε:

«Ο άνθρωπος που θα έπρεπε να έχει καθαρό λόγο, να βγαίνει στα κανάλια και να λέει ψέματα. Ισχυρίζεται ότι η διάταξη που έφερε σε άσχετο νομοσχέδιο, στο νομοσχέδιο που έλεγε να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, φέρνει μια διάταξη και λέει ότι δεν αλλάξαμε κάτι. Λέει ψέματα, αλλάζει. Μπορεί να υπάρξει νέα απόφαση πριν την εκδίκαση της έφεσης. Επίσης, λέει ψέματα ότι υπήρχε η τροπολογία, δεν υπήρχε αυτή η διάταξη στο νομοσχέδιο, το κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ και το καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ» εξήγησε.

Σημείωσε, δε: «Δεν είναι το πρώτο θέμα. Δεν στέκεται ο υπουργός με τέτοια ψέματα στον ελληνικό λαό. Τον ακούσαμε να σχολιάζει τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών. Δεν σχολίασε τις απίθανες καταγγελίες που έγιναν στη δίκη. Το καλύπτει το παρακράτος;»

«Η κρίση των θεσμών είναι τεράστιο ζήτημα για την αξιοπιστία της χώρας. Προφανέστατα ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που δίνει εντολές στον κ. Φλωρίδη. Για αυτό αγωνίζομαι να φύγει αυτή η κυβέρνηση», είπε ακόμη.

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«Η εσωστρέφεια δεν βοηθάει το ΠΑΣΟΚ – Είμαι εγγυητής της ενότητας»

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τη δημοσκοπική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ είπε:

«Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια ωραία στασιμότητα και μείωση των ποσοστών. Υπάρχει ανακατωσούρα στο πολιτικό σύστημα. Όμως είναι ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη που αν είναι πρώτο μπορεί να ηγηθεί της αλλαγής. Γιατί δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Έχει πρόγραμμα για όλα. Αν επικρατήσουν τα κόμματα διαμαρτυρίας είναι δώρο στη ΝΔ. Διότι θα παίξει με το φόβο της αστάθειας».

«Η εσωστρέφεια δεν βοηθάει το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά. Το συνέδριο δεν θα επιτρέψω να γίνει μια ηχώ δωματίου. Το συνέδριο θα είναι ο βατήρας για τη μάχη των Εθνικών εκλογών. Δεν δικαιούται κανείς να τραβά το χαλί. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θέλει ενότητα και σοβαρότητα» είπε και συνέχισε «ο ρόλος μου είναι να ενώνω και να δίνω τη μάχη ενάντια στη ΝΔ».

Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο να πάει το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ ο ίδιος απάντησε «δεν υπάρχει αυτό το σενάριο», ενώ τόνισε ότι «ακούμε για τρία-τέσσερα κόμματα, ο λαός θα επιλέξει. Εγώ στέλνω ένα μήνυμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ θα φύγει, αν δεν είναι θα μείνει».

Ως προς τις συμμαχίες, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Θα επιλέξουμε συμμαχίες με αυτούς που θα έχει διαλέξει ο λαός και θα αποδειχθεί αυτό που λέμε. Δεν μπορώ να ακούω αυτά που άκουσα πριν 15 μέρες και αφορά τις αμβλώσεις. Το κόμμα μας ήταν αυτό που έφερε το '86 μια νομοθέτηση για να υπερασπιστεί το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Η ΝΔ το 'χε καταψηφίσει το ίδιο και η Αριστερά».

«Η ΝΔ υπηρετεί συμφέροντα»

Ο ίδιος σχολίασε, ακόμη, για τη διακυβέρνηση της ΝΔ ότι «όταν η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν τα κάνει η ΝΔ σημαίνει ότι κάτι υπηρετεί. Υπηρετεί συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή την ακρίβεια στην υγεία, στα ενοίκια και στα τρόφιμα την πληρώνει ο πολίτης».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε την πολιτική της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα. «Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει στον βωμό το να παίζει αρεστός στον κ. Τραμπ, να ισοπεδώνει την εξωτερική πολιτική της χώρας όπως οργανώθηκε και υποστηρίχτηκε μετά τη Μεταπολίτευση».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 13:30
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