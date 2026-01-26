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Στάσιμη η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία – Υποτονική εκκίνηση για την οικονομία το 2026
Ειδήσεις
11:17 - 26 Ιαν 2026

Στάσιμη η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία – Υποτονική εκκίνηση για την οικονομία το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία παραμένει αμετάβλητο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου ifo. Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ifo διατηρήθηκε στις 87,6 μονάδες τον Ιανουάριο, δείχνοντας ότι η γερμανική οικονομία ξεκινά τη νέα χρονιά με περιορισμένη δυναμική. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν ελαφρώς καλύτερα την τρέχουσα κατάσταση, ωστόσο οι προσδοκίες τους για το άμεσο μέλλον αναθεωρήθηκαν οριακά προς το χειρότερο.

Στον μεταποιητικό τομέα, ο δείκτης κατέγραψε αισθητή άνοδο. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο ικανοποιημένες από την παρούσα επιχειρηματική τους κατάσταση, ενώ και οι προσδοκίες τους είναι πλέον σαφώς λιγότερο απαισιόδοξες. Παρ’ όλα αυτά, η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας μειώθηκε από 78,1% σε 77,5%, παραμένοντας αισθητά χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του 83,2%.

Αντίθετα, στον τομέα των υπηρεσιών το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε. Οι εταιρείες αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση ως ελαφρώς χειρότερη, ενώ οι προσδοκίες τους έγιναν και πάλι πιο απαισιόδοξες. Ιδιαίτερη επιδείνωση καταγράφηκε στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών, όπου μειώθηκαν τόσο το ανεκτέλεστο των παραγγελιών όσο και το γενικό κλίμα. Αξιοσημείωτη ήταν και η επιβράδυνση στον τουριστικό τομέα.

Στο εμπόριο, ο δείκτης παρουσίασε σημαντική άνοδο. Οι επιχειρήσεις δήλωσαν βελτίωση της επιχειρηματικής τους κατάστασης, ενώ και οι προσδοκίες τους εμφανίστηκαν λιγότερο αρνητικές. Η θετική αυτή εξέλιξη καταγράφηκε τόσο στο λιανικό όσο και στο χονδρικό εμπόριο, αν και και στους δύο κλάδους οι σχετικοί δείκτες παραμένουν αρκετά χαμηλότερα από τους μακροχρόνιους μέσους όρους.

Τέλος, στον κατασκευαστικό κλάδο το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε, κυρίως λόγω της πιο θετικής αξιολόγησης της τρέχουσας κατάστασης. Ωστόσο, οι προσδοκίες για το μέλλον παρέμειναν αμετάβλητες. Η εικόνα των παραγγελιών εξακολουθεί να είναι αδύναμη, ιδίως στον τομέα της οικοδομικής δραστηριότητας.

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