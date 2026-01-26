Μινεάπολη: Καταγγελίες για εκφοβισμό συνεργείου της RAI από τον ICE - Αντιδράσεις στην Ιταλία

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία περιστατικό που σημειώθηκε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, δημοσιογράφος και εικονολήπτης της δημόσιας τηλεόρασης Rai δέχθηκαν απειλές από στελέχη της ICE κατά τη διάρκεια κάλυψης επεισοδίων.

Το συμβάν έλαβε χώρα ενώ η απεσταλμένη της πολιτικής εκπομπής «In Mezz’ora» και ο εικονολήπτης της Rai βρίσκονταν μέσα σε ιδιωτικό όχημα και κατέγραφαν εικόνες από την περιοχή. Όπως προκύπτει από το βίντεο που μεταδόθηκε, μπροστά από το όχημά τους κινούνταν αυτοκίνητο της ICE, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων των ΗΠΑ.

Λίγη ώρα αργότερα, το συνεργείο ακινητοποιήθηκε στον δρόμο, καθώς δεύτερο όχημα της ICE σταθμεύει ακριβώς πίσω τους, αποκλείοντάς τους.

«Κατεβάστε το παράθυρο» - Απειλές για βίαιη απομάκρυνση

Στη συνέχεια, στελέχη της ICE κατεβαίνουν από τα οχήματά τους και πλησιάζουν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι Ιταλοί δημοσιογράφοι και η οδηγός τους, απαιτώντας να κατεβάσουν το παράθυρο. Οι επιβαίνοντες αρνούνται, δηλώνοντας ότι δεν παρανομούν και ότι ασκούν δημοσιογραφικό έργο.

Σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, οι ένοπλοι άνδρες προχωρούν σε απειλές, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστεί η καταγραφή ή η παρακολούθηση, θα σπάσουν το παράθυρο και θα τους απομακρύνουν με τη βία, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προειδοποίηση ως «τελευταία».

Σφοδρές αντιδράσεις από την ιταλική αντιπολίτευση

Το περιστατικό προκάλεσε πολιτική θύελλα στην Ιταλία. Κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν το συμβάν και κάλεσαν την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να λάβει σαφή θέση.

Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στους δημοσιογράφους της Rai, ζητώντας από την κυβέρνηση «ξεκάθαρη και άμεση καταδίκη στο όνομα της εθνικής αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του Τύπου».

Παρέμβαση Ταγιάνι: «Οι εικόνες δείχνουν κατάχρηση εξουσίας»

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, μιλώντας στη δημόσια ραδιοφωνία της Rai. Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας αναφέρθηκε στο ευρύτερο κλίμα έντασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με φόντο τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από άνδρες της ICE.

«Οι εικόνες παραπέμπουν σε κατάχρηση εξουσίας. Από τη σύλληψη ενός ένοπλου άνδρα μέχρι τη δολοφονία του υπάρχει τεράστια απόσταση», δήλωσε ο κ. Ταγιάνι, προσθέτοντας ότι εκτιμά πως «υπάρχει επίγνωση της κατάστασης και στον Λευκό Οίκο».