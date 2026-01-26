Γκουτέρες: Το κράτος δικαίου αντικαθίσταται από τον νόμο της ζούγκλας

Σοβαρή προειδοποίηση για τη σταδιακή αποδόμηση του διεθνούς δικαίου απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μιλώντας σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα την εφαρμογή του κράτους δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Σε όλο τον κόσμο, το κράτος δικαίου αντικαθίσταται από τον νόμο της ζούγκλας», τόνισε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας εκτεταμένες και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, από τη Γάζα και την Ουκρανία έως και άλλες περιοχές έντασης.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το κράτος δικαίου αποτελεί θεμέλιο της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και βρίσκεται στον πυρήνα του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος, όπως σημείωσε, εδώ και 80 χρόνια έχει συμβάλει στην αποτροπή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Όπως ανέφερε, το διεθνές σύστημα βασίζεται σε σαφείς κανόνες που απαγορεύουν την απειλή ή τη χρήση βίας και δεσμεύουν όλα τα κράτη, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ισχύος.

Ωστόσο, ο Αντόνιο Γκουτέρες επισήμανε ότι οι κανόνες αυτοί συχνά αντιμετωπίζονται επιλεκτικά, «σαν μενού à la carte», με ορισμένα κράτη να ενεργούν χωρίς συνέπειες, προχωρώντας σε παράνομη χρήση βίας, στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρεμπόδιση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Απευθύνοντας έκκληση προς τα κράτη-μέλη, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι οι αρχές και οι σκοποί του Καταστατικού Χάρτη δεν αποτελούν επιλογή, αλλά υποχρέωση, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εμπιστοσύνη, συνέπεια και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο χαρακτήρισε θεματοφύλακα της Χάρτας του ΟΗΕ και το μοναδικό όργανο με δεσμευτική εξουσία για όλα τα κράτη. Παράλληλα, επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι αναγκαία, ώστε να ενισχυθεί τόσο η αντιπροσωπευτικότητά του όσο και η αποτελεσματικότητά του σε έναν κόσμο που αλλάζει.