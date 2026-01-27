CNN: Στόχος των ΗΠΑ η παγιωμένη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα

Η CIA κινείται διακριτικά για να παγιώσει την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των σχεδίων της κυβέρνησης Τραμπ να επηρεάσει τη μελλοντική πορεία της χώρας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το σχεδιασμό.

Όπως μεταδίδει το CNN, οι επαφές μεταξύ της CIA και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικεντρώνονται στον καθορισμό της μορφής που θα λάβει η αμερικανική παρουσία στη Βενεζουέλα, τόσο άμεσα όσο και σε βάθος χρόνου, μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Παρότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προορίζεται να αποτελέσει το βασικό διπλωματικό βραχίονα των ΗΠΑ μακροπρόθεσμα, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να βασιστεί αρχικά σε μεγάλο βαθμό στη CIA, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής μετάβασης και των σοβαρών ζητημάτων ασφάλειας που εξακολουθούν να υφίστανται στη χώρα.

Όπως ανέφερε πηγή με γνώση του σχεδιασμού στο CNN, η CIA είναι στην πράξη ο φορέας που ασκεί την ουσιαστική επιρροή αυτή τη στιγμή. Οι άμεσοι στόχοι της περιλαμβάνουν τη δημιουργία των συνθηκών για μελλοντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες, την οικοδόμηση σχέσεων με τοπικούς παράγοντες και τη διασφάλιση της ασφάλειας.

Στο αρχικό στάδιο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενδέχεται να δραστηριοποιηθούν μέσω παραρτήματος της CIA, πριν από την επίσημη επαναλειτουργία της πρεσβείας. Μέσω αυτού, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ανεπίσημες επαφές με διαφορετικές πολιτικές φατρίες της Βενεζουέλας, στελέχη της αντιπολίτευσης, αλλά και πρόσωπα που ενδέχεται να συνιστούν απειλή. Η προσέγγιση αυτή παραπέμπει στο μοντέλο που ακολουθήθηκε στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πρώην Αμερικανό αξιωματούχο, η δημιουργία ενός τέτοιου παραρτήματος αποτελεί προτεραιότητα, καθώς επιτρέπει τη σύναψη διαύλων επικοινωνίας με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Βενεζουέλας, κάτι που δεν μπορούν να επιτύχουν οι διπλωμάτες σε αυτή τη φάση.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ συνηθίζουν να αποστέλλουν τον διευθυντή της CIA ή ανώτατα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών σε κατ’ ιδίαν επαφές με ξένους ηγέτες για ζητήματα υψηλής ευαισθησίας. Ο Τζον Ράτκλιφ ήταν ο πρώτος κορυφαίος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα μετά την επιχείρηση κατά του Μαδούρο, συναντώντας την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ και στρατιωτικούς ηγέτες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ράτκλιφ διαμήνυσε στη νέα ηγεσία ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως καταφύγιο για εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, η CIA αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ενημέρωση των βενεζουελανικών αρχών για πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που αφορούν τη δραστηριότητα της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν στην περιοχή.

Ο ρόλος της CIA στην επιχείρηση κατά του Μαδούρο

Σύμφωνα με πηγές, στελέχη της CIA βρίσκονταν στη Βενεζουέλα τους μήνες που προηγήθηκαν της επιχείρησης κατά του Μαδούρο. Από τον Αύγουστο, η υπηρεσία είχε εγκαταστήσει μυστικά μια μικρή ομάδα εντός της χώρας, παρακολουθώντας τις κινήσεις, τις συνήθειες και τις τοποθεσίες του πρώην προέδρου, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της επιχείρησης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η δράση πηγής της CIA εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, η οποία βοήθησε στον ακριβή εντοπισμό του Μαδούρο πριν από τη σύλληψή του.

Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να στηρίξει την προσωρινή πρόεδρο Ροντρίγκεζ αντί της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Ματσάδο βασίστηκε, σύμφωνα με το CNN, σε απόρρητη ανάλυση της CIA σχετικά με τις επιπτώσεις της απομάκρυνσης του Μαδούρο και τις άμεσες συνέπειες μιας πολιτικής αλλαγής.

Μετά τη σύλληψή του, η CIA επικεντρώνεται πλέον στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νέας ηγεσίας.

Ωστόσο, πηγές επισημαίνουν ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να αναμένουν σαφή καθορισμό των γενικότερων στόχων από τον Λευκό Οίκο, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα.

Η ασάφεια αυτή δυσχεραίνει τον σχεδιασμό, με την προτεραιότητα προς το παρόν να δίνεται στην εδραίωση της αμερικανικής παρουσίας στο εσωτερικό της χώρας. Τα μακροπρόθεσμα σχέδια, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για την επαναλειτουργία της πρεσβείας στο Καράκας, παραμένουν ανοιχτά.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ απέσυραν τους διπλωμάτες τους και ανέστειλαν τη λειτουργία της πρεσβείας το 2019. Έκτοτε, η Μονάδα Υποθέσεων Βενεζουέλας λειτουργεί από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Μπογκοτά.

Πρόσφατα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέθεσε στη βετεράνο διπλωμάτη Λόρα Ντογκού την ηγεσία της Μονάδας, επισημαίνοντας ότι απαιτείται πλήρους απασχόλησης επιτετραμμένος για τη διαχείριση της μεταβατικής περιόδου.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει τα πρώτα βήματα για την επαναλειτουργία της πρεσβείας, με την αποστολή ομάδας διπλωματών στο Καράκας για προκαταρκτική αξιολόγηση των συνθηκών.

Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν την πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να αποκαταστήσει τη διπλωματική της παρουσία στη χώρα, αν και ζητήματα ασφάλειας και η στάση του πληθυσμού απέναντι σε μια ενισχυμένη παρουσία της CIA παραμένουν κρίσιμες παράμετροι.

Η CIA, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή του Μαδούρο, εμφανίζεται πλέον έτοιμη να συνδράμει ενεργά στη διαμόρφωση των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με τη νέα ηγεσία της Βενεζουέλας.