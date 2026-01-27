Βρυξέλλες: Εξάμηνη προθεσμία στη Google για συμμόρφωση με τον κανονισμό για τις ψηφιακές αγορές

Μία ημέρα μετά την έναρξη έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, ακόμη ένας αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός μπαίνει στο στόχαστρο των Βρυξελλών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, έδωσε σύμφωνα με πληροφορίες από το Bloomberg στη Google προθεσμία έξι μηνών για να συμμορφωθεί με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA), έναν από τους βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης της τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, ο τεχνολογικός κολοσσός καλείται να άρει τα τεχνικά εμπόδια που περιορίζουν τη λειτουργία ανταγωνιστικών βοηθών αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης στο Android και να παρέχει κρίσιμα δεδομένα σε άλλους παρόχους μηχανών αναζήτησης.

Η ανακοίνωση δεν ισοδυναμεί ακόμη με την έναρξη επίσημης έρευνας, ωστόσο αυξάνει σημαντικά την πίεση προς τη Google να επανασχεδιάσει τις υπηρεσίες της, ώστε να επιτρέψει σε ανταγωνιστικές εταιρείες την πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα Android.

Όπως μεταδίδει ο Σαμ Στόλτον, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε —εφόσον η Google κριθεί τελικά ότι δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες— να ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή προστίμων που ενδέχεται να φτάσουν έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της, αν και οι ρυθμιστικές αρχές των Βρυξελλών σπανίως επιβάλλουν τις μέγιστες προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι η Google έχει ήδη δεχθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 9,5 δισ. ευρώ από την ΕΕ σε τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις —το μεγαλύτερο ποσό που έχει επιβληθεί ποτέ σε τεχνολογική εταιρεία. Συγκριτικά, η πλατφόρμα X τιμωρήθηκε με πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ βάσει του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA) τον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι κανονισμοί DSA και DMA αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης της τεχνολογίας. Ενώ ο DSA επικεντρώνεται στη διαχείριση περιεχομένου, ο DMA στοχεύει στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, επιβάλλοντας κανόνες στους λεγόμενους «πυλωρούς» (gatekeepers) —τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που παρέχουν βασικές ψηφιακές πλατφόρμες.

Η σημερινή ανακοίνωση έγινε με πρωτοβουλία της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέζα Ριμπέρα, ουσιαστικά του δεύτερου ισχυρότερου προσώπου στο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Πρώην υπουργός της ισπανικής κυβέρνησης και ειδικός σε θέματα κλίματος, συγκαταλέγεται στα ελάχιστα αριστερά μέλη του 27μελούς Κολεγίου των Επιτρόπων υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ριμπέρα έχει εκφραστεί ανοιχτά επικριτικά απέναντι στη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση, αναδημοσιεύοντας, μεταξύ άλλων, δήλωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα που καταδίκαζε τη δράση ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, καθώς και καταγγέλλοντας την αποχώρηση των ΗΠΑ από διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα.

Μιλώντας το πρωί στον εθνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Ιρλανδίας, προειδοποίησε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να εξαρτηθεί υπερβολικά από το αμερικανικό φυσικό αέριο, καθώς αναζητά εναλλακτικές λύσεις στις ρωσικές προμήθειες —μια δήλωση που αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία στις Βρυξέλλες για ένα ακόμη πιθανό σημείο ευαλωτότητας της ΕΕ, τη στιγμή που δοκιμάζεται από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.