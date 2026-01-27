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ΕΔΟΠ προς Μητσοτάκη: Ζητά εξαίρεση της πτηνοτροφίας από τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:15 - 27 Ιαν 2026

ΕΔΟΠ προς Μητσοτάκη: Ζητά εξαίρεση της πτηνοτροφίας από τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πτηνοτροφίας (ΕΔΟΠ), η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το σύνολο του κλάδου της χώρας, απηύθυνε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, στην οποία θέτονται οι σοβαρές ανησυχίες του κλάδου σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών Mercosur, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βρίσκεται σε διαδικασία κύρωσης, καθώς και οι επιπτώσεις που η συμφωνία αναμένεται να έχει στην ελληνική πτηνοτροφία και συνολικά στην εγχώρια αγροδιατροφική παραγωγή.

Σύμφωνα με την ΕΔΟΠ, η πτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους πλέον αυτάρκεις και στρατηγικά κρίσιμους πρωτογενείς αγροτικούς τομείς της χώρας μας, με ουσιαστική συμβολή στην επισιτιστική επάρκεια, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σταθερότητα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Στην επιστολή γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο γεγονός ότι παρόλο που οι εισαγωγές από τρίτες χώρες υποχρεούνται να πληρούν τους υγειονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μπορούν τα εισαγόμενα προϊόντα να θεωρούνται ισοδύναμα, στην πράξη είναι δύσκολο έως και αδύνατο τα προϊόντα να ελεγχθούν πλήρως. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων που διατίθενται στους καταναλωτές της Ευρώπης.

Επιπρόσθετα, με την υπάρχουσα συμφωνία δεν διασφαλίζεται επ’ ουδενί η ισοδυναμία ως προς το κόστος περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, τήρησης των προτύπων ευζωίας των ζώων και των κανονιστικών υποχρεώσεων που επωμίζονται οι Ευρωπαίοι και Έλληνες παραγωγοί, δημιουργώντας έτσι συνθήκες άνισου ανταγωνισμού.

Η ΕΔΟΠ τονίζει ότι η συμφωνία δεν αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικό ή άμεσο όφελος για τον τελικό καταναλωτή στα σημεία πώλησης, καθώς η όποια μείωση

κόστους στις εισαγωγές δεν μετακυλίεται με σαφή και αναλογικό τρόπο στις τιμές λιανικής. Αντιθέτως, η διευρυμένη χρήση των προϊόντων αυτών θα αφορά κυρίως τα μεταποιημένα και επεξεργασμένα προϊόντα, καθώς και τον τομέα της εστίασης, όπου δεν υφίσταται υποχρεωτική ένδειξη προέλευσης, με αποτέλεσμα τελικά οι καταναλωτές να μην γνωρίζουν από που προέρχονται τα προϊόντα ή οι πρώτες ύλες που καταναλώνουν και να μην μπορούν να είναι σίγουροι για την ποιότητά τους.

Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές πτηνοτροφικές επιχειρήσεις έχουν ήδη προβεί και συνεχίζουν να προβαίνουν σε σημαντικό κύκλο επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητάς τους, της εξωστρέφειάς τους και την πλήρη συμμόρφωσή τους με το αυστηρό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πτηνοτροφίας ζητά από την Πολιτεία να εξεταστούν τα ακόλουθα:

  • Η ρητή εξαίρεση ή ο αυστηρός περιορισμός της πτηνοτροφίας από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.
  • Η εξασφάλιση ίσων όρων ως προς τις υποχρεώσεις και το κόστος μεταξύ ευρωπαϊκών και εισαγόμενων προϊόντων, ιδίως σε θέματα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και ευζωίας των ζώων.
  • Η πρόβλεψη σαφούς και αποτελεσματικού μηχανισμού αυτόματης αναστολής ποσοστώσεων σε περίπτωση στρέβλωσης της αγοράς.
  • Η υποχρεωτική και καθολική επισήμανση της προέλευσης στα μεταποιημένα προϊόντα και στον τομέα της εστίασης.
  • Η έμπρακτη στήριξη και ενίσχυση της εγχώριας πτηνοτροφικής παραγωγής, η οποία επενδύει ήδη στην ανταγωνιστικότητά της και την πλήρη συμμόρφωσή της με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Η στήριξη και η ενεργή παρέμβαση της Πολιτείας κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική σημασία της ελληνικής πτηνοτροφίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.


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