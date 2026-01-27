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White Coast: Πώς και πότε αντέδρασε ο Δήμος Μήλου – Όλο το χρονικό
Ειδήσεις
16:23 - 27 Ιαν 2026

White Coast: Πώς και πότε αντέδρασε ο Δήμος Μήλου – Όλο το χρονικό

Γιώργος Αλεξάκης
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Με βάση την ενημέρωση από το Δήμο από τον Δεκέμβριο του 2023, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μήλου γνωμοδοτεί αρνητικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων στο νησί, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ Μήλου.

Έγκαιρα είχε κινηθεί ο Δήμος Μήλου όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση όσα σημειώνει ο Δήμαρχος Μανώλης Μικέλης «ο Δήμος Μήλου ουδέποτε υπήρξε αδρανής. Αντιθέτως, έχει κινηθεί έγκαιρα, επανειλημμένα και με κάθε νόμιμο μέσο, με μοναδικό στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος»

Παραθέτει δε τη χρονική ακολουθία μιας σειράς κινήσεων που έχει πραγματοποιήσει.

Όπως τονίζει από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς «καμία αρμόδια υπηρεσία δεν είχε αναστείλει τις εργασίες, ο Δήμος προσφεύγει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προχωρά σε εκθέσεις καταλογισμού ευθυνών για σχετικές οικοδομικές άδειες».

Επίσης μέσα στον τρέχοντα μήνα «ο Δήμος Μήλου ζητά εγγράφως από την ΥΔΟΜ την αναστολή της οικοδομικής άδειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, έως ότου το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφανθεί επί της αιτήσεως αναστολής που έχει καταθέσει ο Δήμος».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Δημάρχου Μήλου :

«Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την υπόθεση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στη θέση Μύτακας και προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων, ο Δήμος Μήλου κρίνει αναγκαίο να ενημερώσει υπεύθυνα τους πολίτες για τις συνεχείς, τεκμηριωμένες και θεσμικές ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει από το 2023 έως σήμερα.

Ο Δήμος Μήλου ουδέποτε υπήρξε αδρανής. Αντιθέτως, έχει κινηθεί έγκαιρα, επανειλημμένα και με κάθε νόμιμο μέσο, με μοναδικό στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος.

Χρονολόγιο βασικών ενεργειών του Δήμου Μήλου:

Δεκέμβριος 2023

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μήλου γνωμοδοτεί αρνητικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων στο νησί, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ Μήλου.

Ιανουάριος 2024

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο White Coast, ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 271 κλινών.

2024 – 2025

Ο Δήμος αποστέλλει σειρά εγγράφων και αιτημάτων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την ΥΔΟΜ Μήλου, την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, καθώς και προς άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας:

  • έλεγχο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων
  • περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς ελέγχους
  • έλεγχο αιγιαλού, παραλίας και κοινοχρήστων προσβάσεων
  • έλεγχο τήρησης των όρων προστασίας Καταφυγίου Άγριας Ζωής
  • αναστολή οικοδομικών εργασιών

Άνοιξη – Καλοκαίρι 2025

Ο Δήμος επανέρχεται με αιτήματα για αυτοψίες και ελέγχους από επιθεωρητές περιβάλλοντος και πολεοδομίας, ζητώντας πλήρη φάκελο αδειοδότησης και έλεγχο των πραγματικών δεδομένων του έργου.

Ιούνιος 2025

Υποβάλλεται αίτημα για αναστολή όλων των οικοδομικών εργασιών σε προστατευόμενες ζώνες έως την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της Μήλου.

Οκτώβριος 2025

Με απόφαση Δημάρχου, λόγω έναρξης οικοδομικών εργασιών επέκτασης, ο Δήμος αναθέτει σε νομικό εκπρόσωπο την άμεση άσκηση αίτησης αναστολής και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Δεκέμβριος 2025

Καθώς καμία αρμόδια υπηρεσία δεν είχε αναστείλει τις εργασίες, ο Δήμος προσφεύγει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προχωρά σε εκθέσεις καταλογισμού ευθυνών για σχετικές οικοδομικές άδειες.

Ιανουάριος 2026

Ο Δήμος Μήλου ζητά εγγράφως από την ΥΔΟΜ την αναστολή της οικοδομικής άδειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, έως ότου το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφανθεί επί της αιτήσεως αναστολής που έχει καταθέσει ο Δήμος.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μήλου έχει επανειλημμένα αιτηθεί συνάντηση δια ζώσης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, προκειμένου να παρουσιαστούν αναλυτικά τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, οι θεσμικές ενέργειες του Δήμου και οι σοβαρές περιβαλλοντικές και πολεοδομικές διαστάσεις του έργου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί κάποια δια ζώσης συνάντηση.

Ο Δήμος Μήλου

-δεν αποδέχεται παρεμβάσεις που αλλοιώνουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον

-ενεργεί αποκλειστικά εντός θεσμικού και νομικού πλαισίου

-εξαντλεί κάθε διοικητικό και δικαστικό μέσο

-συνεχίζει αταλάντευτα μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης

Η πρόσφατη αναστολή εργασιών και η ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών αποτελούν αποτέλεσμα μακρόχρονης, τεκμηριωμένης και θεσμικής προσπάθειας και όχι συγκυριακής αντίδρασης.

Η Μήλος δεν είναι ούτε πεδίο αυθαιρεσίας ούτε τόπος άναρχων παρεμβάσεων.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται:

το περιβάλλον,

τη νομιμότητα,

το χαρακτήρα του νησιού,

το δικαίωμα των πολιτών στην αλήθεια,

Με διαφάνεια. Με επιμονή. Με θεσμική ευθύνη.

Μανώλης Μικέλης

Δήμαρχος Μήλου»

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 16:45
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