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Απειλές Ρούμπιο σε Ροδρίγκες αν δεν συνεργαστεί: Γνωρίζει την τύχη του Μαδούρο
Ειδήσεις
10:02 - 28 Ιαν 2026

Απειλές Ρούμπιο σε Ροδρίγκες αν δεν συνεργαστεί: Γνωρίζει την τύχη του Μαδούρο

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα προς την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας στέλνει η Ουάσιγκτον, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στη στρατιωτική ισχύ, εφόσον κρίνουν ότι η συνεργασία από το Καράκας δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους.

Σε κατάθεση που αναμένεται να δώσει ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, αποσπάσματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη (27/01), ο Ρούμπιο φέρεται να τονίζει ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα» αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν.

Μήνυμα προς τη Ντέλσι Ροδρίγκες

Αναφερόμενος στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισημαίνει ότι γνωρίζει «την τύχη του Νικολά Μαδούρο», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνέπειες ενδεχόμενης ρήξης με την Ουάσιγκτον.

Όπως αναμένεται να δηλώσει, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι τα συμφέροντα της Ροδρίγκες «ευθυγραμμίζονται» με την εφαρμογή των βασικών στόχων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η ίδια παραμένει προσωπικά υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων.

Η σύλληψη Μαδούρο και οι αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι ο σοσιαλιστής πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη στις 3 Ιανουαρίου, μαζί με τη σύζυγό του, κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας. Μεταφέρθηκε και προφυλακίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με τη δημοκρατική αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας, καθώς δεν είχε προηγηθεί έγκριση από το Κογκρέσο.

Πολιτικές εξελίξεις στο Καράκας

Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, η τότε αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος στις 5 Φεβρουαρίου, σε ένα κλίμα έντονης αμερικανικής παρέμβασης. Η Ουάσιγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές αποφάσεις της χώρας, «μέχρι νεοτέρας», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπό αμερικανική πίεση, η Ροδρίγκες έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες στον τομέα του πετρελαίου, σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και στην απελευθέρωση κρατουμένων που χαρακτηρίζονταν πολιτικοί από την αντιπολίτευση και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπερασπιζόμενος τη στρατιωτική επιχείρηση, ο Ρούμπιο αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν επρόκειτο για «πόλεμο» ούτε για «εισβολή» στη Βενεζουέλα, κάνοντας λόγο για επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας με «ελάχιστο κόστος».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές στο Καράκας, περίπου 100 άνθρωποι –κυρίως μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Βενεζουέλας και της Κούβας– έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 18:29
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