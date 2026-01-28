Kαύσωνας ρεκόρ πλήττει την Αυστραλία - Πυρκαγιές, διακοπές ρεύματος και συναγερμός στις αρχές

Ένα παρατεταμένο και ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που καταρρίπτουν ρεκόρ, πλήττει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα το νοτιοανατολικό τμήμα της Αυστραλίας, εντείνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες στο ηλεκτρικό δίκτυο, με αποτέλεσμα χιλιάδες ακίνητα να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, πρόκειται για το σφοδρότερο καύσωνα που έχει καταγραφεί στη Βικτόρια -τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας- από το «Μαύρο Σάββατο» του 2009, όταν οι φονικές πυρκαγιές είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 173 ανθρώπους. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να υποχωρήσουν πριν από το σαββατοκύριακο.

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Βικτόρια, Τιμ Γουέιμπους, δήλωσε ότι η πολιτεία διανύει την πέμπτη ημέρα ενός σοβαρού έως ακραίου καύσωνα, με τις επιπτώσεις να γίνονται πλέον εμφανείς. Όπως ανέφερε, παραμένει σε ισχύ προειδοποίηση για ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για έως και οκτώ συνεχόμενες ημέρες καύσωνα μεγάλης έντασης.

Ο μετεωρολόγος της Αυστραλιανής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Ντέιβιντ Κροκ, απέδωσε το φαινόμενο στην κλιματική αλλαγή, χαρακτηρίζοντας τις καταγραφόμενες θερμοκρασίες εξαιρετικά ασυνήθιστες. Όπως τόνισε, η ένταση του τρέχοντος καύσωνα είναι συγκρίσιμη με εκείνη του Ιανουαρίου του 2009, αλλά και με το ακραίο επεισόδιο του 1939. Τα δεδομένα, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν μακροχρόνια αύξηση τόσο της συχνότητας όσο και της σφοδρότητας των καυσώνων, ιδιαίτερα μετά το 2000.

Την προηγούμενη ημέρα καταγράφηκαν πολλαπλά ρεκόρ θερμοκρασίας στη Βικτόρια, με περίπου 20 μετεωρολογικούς σταθμούς – κυρίως στο δυτικό τμήμα της πολιτείας – να σημειώνουν ιστορικά ή μηνιαία ρεκόρ για τον Ιανουάριο. Σε πόλεις της περιοχής Μαλί, ο υδράργυρος άγγιξε τους 48,9 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην πολιτεία.

Παρότι ο καύσωνας παρουσίασε μικρή υποχώρηση σήμερα στη Βικτόρια, οι βορειότερες περιοχές του δυτικού τμήματος της Νέας Νότιας Ουαλίας και το νοτιοδυτικό Κουίνσλαντ κατέγραψαν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 48 βαθμούς Κελσίου αργά το απόγευμα, τοπική ώρα.

Στο ενεργειακό μέτωπο, περίπου 11.000 ακίνητα παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βικτόρια, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τα 105.000 της προηγούμενης ημέρας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε έξι μεγάλα πύρινα μέτωπα, εκ των οποίων τα τρία εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ελέγχου.

Ιδιαίτερα εκτεταμένη είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Καρλάιλ Ρίβερ, στο Ότγουεϊζ, όπου έχουν καεί περισσότερα από 110.000 στρέμματα και έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 16 κτίρια. Όπως δήλωσε ο αρχιπυροσβέστης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών της Βικτόρια, Κρις Χάρντμαν, η συγκεκριμένη πυρκαγιά απέχει ακόμη πολύ από το να τεθεί υπό έλεγχο.

Παράλληλα, πολλές κοινότητες της πολιτείας συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους από τις εκτεταμένες πυρκαγιές χαμηλής βλάστησης που ξέσπασαν στις αρχές του μήνα, επίσης εξαιτίας έντονου καύσωνα. Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 400 κατοικίες και περίπου 4 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν καταστραφεί.