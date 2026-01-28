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Κάλας: Το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό
Ειδήσεις
11:43 - 28 Ιαν 2026

Κάλας: Το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη δεν αποτελεί πλέον το βασικό κέντρο βάρους της Ουάσιγκτον και η μετατόπιση αυτή είναι δομική και όχι προσωρινή, δήλωσε την Τετάρτη η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στην προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στις διατλαντικές σχέσεις.

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, η Κάλας τόνισε ότι, παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη διατήρηση ισχυρών διατλαντικών δεσμών και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σύμμαχος, η Ευρώπη οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες. Όπως υπογράμμισε, «το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό, προκειμένου να διατηρήσει τη δύναμή του».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «ο κίνδυνος μιας πλήρους επιστροφής στην πολιτική του εξαναγκασμού, στις σφαίρες επιρροής και σε έναν κόσμο όπου το δίκαιο καθορίζεται από την ισχύ, είναι απολύτως πραγματικός».

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