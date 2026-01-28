Μαρινάκης: «Στην Ελλάδα αναπτύσσεται κίνημα τυμβωρύχων» - Απαντά για εργατικά ατυχήματα και οικογενειακό δίκαιο

Τη λύπη του για τη διακίνηση ανακριβών στοιχείων σχετικά με εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα εξέφρασε την Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τον θόρυβο που προκάλεσαν δημοσιεύματα για 201 θανάτους μέσα στο 2025, στη σκιά της τραγωδίας με τρεις εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Ο κ. Μαρινάκης, επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και μετρά σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα, ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών σε εργατικά δυστυχήματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια κυμαινόταν από 46 έως 48, με 48 θανάτους να καταγράφονται το 2025.

«Βλέπουμε ανακοινώσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης που προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν ένα τραγικό δυστύχημα που δεν έχει σχέση με κυβερνητική ευθύνη. Ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, κυκλοφορούν βίντεο, influencers και σατιρικές εκπομπές που παραπλανούν τον κόσμο», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε επίσης ότι «οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες, που δυστυχώς υπάρχουν και στη χώρα μας, ανθούν και κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες. Είναι έμποροι ελπίδας που λένε ψέματα, τα οποία αποδεικνύονται από αρμόδιες αρχές». Προσέθεσε ότι ακόμη και ένας θάνατος είναι λόγος εγρήγορσης, αλλά «όχι να λες ψέματα και να τετραπλασιάζεις νεκρούς».

Σχόλια για εξωτερική πολιτική και ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι τα επιτελεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για την ημερομηνία συνάντησής τους, με στόχο η συνάντηση να γίνει μέσα στον Φεβρουάριο».

Σχολιάζοντας δηλώσεις του βουλευτή Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, υπογράμμισε: «Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση και επιτελείο πολιτικής και άμυνας που μεγαλώνει τη χώρα χωρίς να υποχωρεί. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα είναι σοβαρή συζήτηση που δεν μπορεί να γίνεται με όρους social media. Είναι άσχημο να θεωρείς ότι είσαι διαφορετικός από το σύνολο των πολιτών».

Σχόλια για το οικογενειακό δίκαιο

Σε ερώτηση σχετικά με την περίπτωση Κεφαλογιάννη και τη νέα διάταξη για το οικογενειακό δίκαιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «ο τρόπος που παρουσιάστηκε το θέμα δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δεν ήταν τροπολογία αλλά διάταξη, με πέντε συζητήσεις στη Βουλή, άρα δεν ήρθε νύχτα».

Επιπλέον, εξήγησε ότι η διάταξη δεν αλλάζει τον τρόπο που τα δικαστήρια αποφασίζουν για την επιμέλεια, αλλά επεκτείνει τα δικαιώματα στη γονική μέριμνα και επιτρέπει επιπλέον δικονομικό δικαίωμα. «Το αν κάποιος κάνει χρήση ενός δικαιώματος που είναι και πολιτικό, το κάνει ως γονέας. Η κριτική για τον χρόνο και τον τρόπο είναι άλλη συζήτηση. Η κουβέντα επί προσωπικού κάνει κακό στα παιδιά», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.