«Καμπανάκι» ΕΚΤ για «θωράκιση» των τραπεζών απέναντι στα γεωπολιτικά σοκ

Η αυξημένη συχνότητα γεωπολιτικών κρίσεων και τα ολοένα πιο πολύπλοκα μακροοικονομικά περιβάλλοντα αποτελούν πλέον βασική πηγή κινδύνου για τον τραπεζικό τομέα της Ευρωζώνης, προειδοποίησε ο Φρανκ Έλντερσον, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Έλντερσον υπογράμμισε ότι οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα για να αντέξουν απέναντι στην αστάθεια, επισημαίνοντας πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν καταστεί διαρθρωτικός παράγοντας που επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τους τραπεζικούς κινδύνους.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των τραπεζών στα γεωπολιτικά σοκ και στις μακροοικονομικές αβεβαιότητες», τόνισε ο Έλντερσον, που είναι επίσης αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Σήμερα, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας πλοηγείται σε ένα απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον, όπου οι κίνδυνοι είναι πλέον πιο πιθανό να προέρχονται από εξωτερικά σοκ σε σχέση με το παρελθόν».

Ο Έλντερσον παρουσίασε δύο βασικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2026-2028:

1ον. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε γεωπολιτικά και μακροοικονομικά σοκ

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας θα αξιολογήσει σενάρια γεωπολιτικών κινδύνων για συγκεκριμένα ιδρύματα, εξετάζοντας τον πιθανό αντίκτυπο στις τράπεζες. Παρά την πρόοδο στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και τη φύση, ο Έλντερσον προειδοποίησε ότι οι φυσικοί κίνδυνοι θα ενταθούν εάν τα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής δεν είναι επαρκή.

2ον. Διατήρηση ισχυρής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας

Οι τράπεζες πρέπει να αποτρέπουν διαταραχές σε κρίσιμες λειτουργίες. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογεί τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια, στη διαχείριση κινδύνων τρίτων και στη βελτίωση των δυνατοτήτων αναφοράς κινδύνων.

Ο Έλντερσον επισήμανε ότι οι τράπεζες πρέπει επίσης να προετοιμαστούν για τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η χρήση νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να βελτιώσει τις υπηρεσίες και την ανταγωνιστικότητα, αλλά η καινοτομία πρέπει να γίνεται υπεύθυνα, ενσωματώνοντας πλήρως τους κινδύνους που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, η ενδεχόμενη εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ θα προσφέρει νέες δυνατότητες για βελτίωση των επιχειρηματικών μοντέλων και των υπηρεσιών πληρωμών.

Το ταχέως εξελισσόμενο τοπίο κινδύνου

Ο Ευρωπαίος τραπεζικός τομέας λειτουργεί σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, γεωπολιτικό κατακερματισμό, κυβερνοαπειλές, κινδύνους κλίματος και δημογραφικές μετατοπίσεις. Παράλληλα, το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο έχει γίνει πιο περίπλοκο. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Έλντερσον, οι εποπτικοί πόροι είναι πεπερασμένοι και η απλοποίηση των διαδικασιών είναι κρίσιμη για να επικεντρωθούν οι αρχές στους πιο ουσιώδεις κινδύνους, μειώνοντας ταυτόχρονα τα περιττά βάρη συμμόρφωσης για τις τράπεζες.

Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων, θα ενίσχυε την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μειώνοντας τον κατακερματισμό και επιτρέποντας στις τράπεζες να διαφοροποιούνται πιο εύκολα, να βελτιώνουν την επιχειρησιακή τους αποδοτικότητα και να επεκτείνονται διεθνώς.

Το μήνυμα της ΕΚΤ

Ο Έλντερσον υπογράμμισε ότι, αν και ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας παρέμεινε γενικά ανθεκτικός τα τελευταία δύσκολα χρόνια, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. «Το καθήκον μας είναι να εντοπίζουμε τους κινδύνους έγκαιρα και να ενεργούμε αποφασιστικά», κατέληξε, προειδοποιώντας ότι η προσαρμογή και η συνεχιζόμενη επιτήρηση είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας.