ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καμπανάκι» ΕΚΤ για «θωράκιση» των τραπεζών απέναντι στα γεωπολιτικά σοκ
Ειδήσεις
13:38 - 28 Ιαν 2026

«Καμπανάκι» ΕΚΤ για «θωράκιση» των τραπεζών απέναντι στα γεωπολιτικά σοκ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αυξημένη συχνότητα γεωπολιτικών κρίσεων και τα ολοένα πιο πολύπλοκα μακροοικονομικά περιβάλλοντα αποτελούν πλέον βασική πηγή κινδύνου για τον τραπεζικό τομέα της Ευρωζώνης, προειδοποίησε ο Φρανκ Έλντερσον, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Έλντερσον υπογράμμισε ότι οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα για να αντέξουν απέναντι στην αστάθεια, επισημαίνοντας πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν καταστεί διαρθρωτικός παράγοντας που επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τους τραπεζικούς κινδύνους.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των τραπεζών στα γεωπολιτικά σοκ και στις μακροοικονομικές αβεβαιότητες», τόνισε ο Έλντερσον, που είναι επίσης αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Σήμερα, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας πλοηγείται σε ένα απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον, όπου οι κίνδυνοι είναι πλέον πιο πιθανό να προέρχονται από εξωτερικά σοκ σε σχέση με το παρελθόν».

Ο Έλντερσον παρουσίασε δύο βασικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2026-2028:

1ον. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε γεωπολιτικά και μακροοικονομικά σοκ

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας θα αξιολογήσει σενάρια γεωπολιτικών κινδύνων για συγκεκριμένα ιδρύματα, εξετάζοντας τον πιθανό αντίκτυπο στις τράπεζες. Παρά την πρόοδο στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και τη φύση, ο Έλντερσον προειδοποίησε ότι οι φυσικοί κίνδυνοι θα ενταθούν εάν τα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής δεν είναι επαρκή.

2ον. Διατήρηση ισχυρής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας

Οι τράπεζες πρέπει να αποτρέπουν διαταραχές σε κρίσιμες λειτουργίες. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογεί τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια, στη διαχείριση κινδύνων τρίτων και στη βελτίωση των δυνατοτήτων αναφοράς κινδύνων.

Ο Έλντερσον επισήμανε ότι οι τράπεζες πρέπει επίσης να προετοιμαστούν για τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η χρήση νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να βελτιώσει τις υπηρεσίες και την ανταγωνιστικότητα, αλλά η καινοτομία πρέπει να γίνεται υπεύθυνα, ενσωματώνοντας πλήρως τους κινδύνους που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, η ενδεχόμενη εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ θα προσφέρει νέες δυνατότητες για βελτίωση των επιχειρηματικών μοντέλων και των υπηρεσιών πληρωμών.

Το ταχέως εξελισσόμενο τοπίο κινδύνου

Ο Ευρωπαίος τραπεζικός τομέας λειτουργεί σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, γεωπολιτικό κατακερματισμό, κυβερνοαπειλές, κινδύνους κλίματος και δημογραφικές μετατοπίσεις. Παράλληλα, το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο έχει γίνει πιο περίπλοκο. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Έλντερσον, οι εποπτικοί πόροι είναι πεπερασμένοι και η απλοποίηση των διαδικασιών είναι κρίσιμη για να επικεντρωθούν οι αρχές στους πιο ουσιώδεις κινδύνους, μειώνοντας ταυτόχρονα τα περιττά βάρη συμμόρφωσης για τις τράπεζες.

Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων, θα ενίσχυε την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μειώνοντας τον κατακερματισμό και επιτρέποντας στις τράπεζες να διαφοροποιούνται πιο εύκολα, να βελτιώνουν την επιχειρησιακή τους αποδοτικότητα και να επεκτείνονται διεθνώς.

Το μήνυμα της ΕΚΤ

Ο Έλντερσον υπογράμμισε ότι, αν και ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας παρέμεινε γενικά ανθεκτικός τα τελευταία δύσκολα χρόνια, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. «Το καθήκον μας είναι να εντοπίζουμε τους κινδύνους έγκαιρα και να ενεργούμε αποφασιστικά», κατέληξε, προειδοποιώντας ότι η προσαρμογή και η συνεχιζόμενη επιτήρηση είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 13:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CrediaBank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €53,6 εκατ. και €2 δισ. νέες εκταμιεύσεις
Ανακοινώσεις

CrediaBank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €53,6 εκατ. και €2 δισ. νέες εκταμιεύσεις

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού
Ειδήσεις

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Πολιτική
10/08/2026 - 15:09

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Magazino
10/08/2026 - 15:00

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Νομίσματα
10/08/2026 - 14:30

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 14:10

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Τεχνολογία
10/08/2026 - 14:04

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/08/2026 - 13:47

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Οικονομία
10/08/2026 - 13:27

Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Πολιτική
10/08/2026 - 13:12

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/08/2026 - 12:46

Πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 12:31

Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Οικονομία
10/08/2026 - 12:25

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Ανακοινώσεις
10/08/2026 - 12:19

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 12:13

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/08/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 11:50

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

Τεχνολογία
10/08/2026 - 11:33

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Πολιτική
10/08/2026 - 10:33

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 10:26

Προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:45

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Φορολογία
10/08/2026 - 09:39

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Φορολογία
10/08/2026 - 09:14

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 09:12

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ