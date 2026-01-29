Κούβα: Λιγοστεύουν τα αποθέματα πετρελαίου – Οριακά για 15 με 20 ημέρες

Σε οριακό σημείο βρίσκονται τα αποθέματα πετρελαίου της Κούβας, τα οποία επαρκούν μόλις για 15 έως 20 ημέρες με βάση τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης και εγχώριας παραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Kpler.

Η κατάσταση επιδεινώνεται μετά την ακύρωση αποστολής από το Μεξικό –τον τελευταίο εναπομείναντα προμηθευτή της χώρας– την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζουν τις παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, εάν δεν αποκατασταθούν σύντομα οι εισαγωγές καυσίμων, η Αβάνα ενδέχεται να αναγκαστεί να προχωρήσει σε αυστηρό δελτίο καυσίμων. Ήδη μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπο με σχεδόν καθημερινές διακοπές ηλεκτροδότησης, εντείνοντας τις πιέσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Κλιμάκωση της κρίσης

Παρότι στο παρελθόν τα αποθέματα της Κούβας έχουν υποχωρήσει και σε χαμηλότερα επίπεδα, η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί να «καταπνίξει» τη ροή πετρελαίου προς το κομμουνιστικό καθεστώς. Μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Κούβας βρίσκεται «πολύ κοντά στην κατάρρευση».

«Εάν δεν υπάρξουν νέες παραδόσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση», προειδοποίησε ο Χόρχε Πινιόν, ειδικός σε ζητήματα ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι από τις αρχές του έτους η Κούβα έχει παραλάβει μόλις 84.900 βαρέλια πετρελαίου, προερχόμενα από μία και μοναδική αποστολή του Μεξικού στις 9 Ιανουαρίου. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερα από 3.000 βαρέλια ημερησίως, όταν ο μέσος όρος των εισαγωγών από όλους τους προμηθευτές το 2025 ανερχόταν σε περίπου 37.000 βαρέλια την ημέρα.