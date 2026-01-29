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To νέο διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας
Ειδήσεις
18:55 - 29 Ιαν 2026

To νέο διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση το διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Φώτης Προβατάς, σύμβουλος επενδύσεων, πρώην αντιδήμαρχος Αθηναίων
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Βερνίκος, διευθύνων σύμβουλος, ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ Α.Ε.
Αντιπρόεδρος: Zou Yong, διευθύνων σύμβουλος, HUAN XIN INTERNATIONAL GROUP, πρόεδρος της Κινεζικής Κοινότητας στην Ελλάδα
Αντιπρόεδρος: Βίκη Αθανάσογλου, διευθύνουσα σύμβουλος, VAP LAW OFFICES
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Δρακόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, TOURISM GENERIS
Ταμίας: Χρίστος Βουζάς, διευθύνων σύμβουλος, Καθημερινή Διαδικτυακή Εφημερίδα Αυτοδιοίκηση

Μέλη: Chen Feng, διευθύνων σύμβουλος HIE SEAFOOD CO και πρόεδρος της Ένωσης Κινέζων της Fuzian στην Ελλάδα, Garancini Gian Andrea Paolo, αναπτυξιακός σύμβουλος GONG RENNU και διευθύνων σύμβουλος, AIR CHINA (GREECE), Zhan Miao επιχειρηματίας, Xie Mina επιχειρηματίας, Σωτήρης Αντωνίου πρώην διευθυντής Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, Κώστας Ασκούνης δήμαρχος Καλλιθέας και πρώην πρόεδρος ΚΕΔΕ, Νίκος Βερνίκος αντιπρόεδρος στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Silk Road της Κίνας, Χαρά Ζέρβα διευθύνουσα εταίρος στην δικηγορική εταιρεία «Νικόλαος Κανελλόπουλος, Χαρά Ζέρβα και Συνεργάτες» και επικεφαλής νομική σύμβουλος, ENTERPRICE GREECE, Άγγελος Καρακώστας γενικός διευθυντής COSCO SHIPPING LINES (GREECE), Κώστας Κωνσταντινίδης διευθύνων σύμβουλος POST SCRIPTUM ΕΠΕ, Γιώργος Κώτσαλος πρόεδρος ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, Σωτήριος Μπρέγιαννος ιδρυτικός εταίρος, BREGIANNOS LAW FIRM, Αντώνιος Παναγόπουλος αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, PEARL – RAIL LOGISTICS SMSA, Γιώργος Παπασταματίου γενικός διευθυντής DIENEKIS INFORMATION SYSTEMS, Γεώργιος Πέτσης γενικός διευθυντής DPORT SERVICES ΚΑΙ ΣΙΑ, Ευαγγελία Ράπτη υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τραϊφόρος Πανταζής διευθύνων σύμβουλος, RUTECH και Γιάννης Χατζηθεοδοσίου πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

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