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Δώδεκα νεκροί από ρωσικό drone στην Ανατολική Ουκρανία
Ειδήσεις
18:57 - 01 Φεβ 2026

Δώδεκα νεκροί από ρωσικό drone στην Ανατολική Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα με drone κοντά σε λεωφορείο εταιρείας στην ανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσε περιφερειακός αξιωματούχος.

Προκαταρκτικές πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι άλλοι επτά τραυματίστηκαν από το πλήγμα στην περιφέρεια Παβλοχράντ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ολεξάντρ Γκάνζα, ο οποίος έγραψε στο Telegram.

Όπως μεταδίδει το BBC, η ενεργειακή εταιρεία DTEK δήλωσε ότι το όχημα μετέφερε τους εργαζόμενούς της από ένα ορυχείο της περιοχής και χαρακτήρισε το πλήγμα στοχευμένη επίθεση.

Όπως ανέφερε η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας σε ανακοίνωσή της, οι εργαζόμενοι ταξίδευαν μετά τη λήξη της βάρδιας τους και ότι 15 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί από την επίθεση.

Η συγκεκριμένη επίθεση έρχεται σε συνέχεια άλλων πληγμάτων, που πραγματοποιήθηκαν νωρίς την Κυριακή (1/2) τα οποία προκάλεσαν τουλάχιστον εννέα ακόμη τραυματίες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με drone σε μαιευτήριο στη Ζαπορίζια, μεταξύ αυτών δύο γυναίκες που υποβάλλονταν σε ιατρικές εξετάσεις όταν το κτίριο δέχθηκε πλήγμα.

Ο περιφερειακός επικεφαλής Ιβάν Φεντόροφ χαρακτήρισε την επίθεση «περαιτέρω απόδειξη ενός πολέμου εναντίον της ζωής» σε ανάρτησή του στο Telegram και τόνισε ότι όλοι οι τραυματίες λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια.

Στο μεταξύ, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις στην Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία και στην κεντρική πόλη Ντνίπρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία εξαπέλυσε κύματα στοχευμένων επιθέσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας τον Ιανουάριο, επηρεάζοντας την παροχή θέρμανσης και ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά ψυχρού χειμώνα, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να πέσουν κάτω από -20°C σε ορισμένες περιοχές αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει από τη μεριά του την περασμένη Πέμπτη (29/1) ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν είχε συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις στις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του ψυχρού κύματος, υποτίθεται για μία εβδομάδα. Το Κρεμλίνο αργότερα ανέφερε ότι αυτό θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή.

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