Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στη Νέα Πέραμο - Έρευνες για εγκληματική ενέργεια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση ενός σοβαρού περιστατικού στη Νέα Πέραμο, όπου λίγο μετά τις 15:00 σήμερα το μεσημέρι (1/2) ένας πεζός εντόπισε το πτώμα ενός νεαρού άνδρα αγνώστων στοιχείων μέσα σε ένα ρέμα και ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και ιατροδικαστής για την εξέταση του σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανόν πρόκειται για έναν 27χρονο άνδρα, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί πριν από περίπου μία εβδομάδα από την κοπέλα του, η οποία είχε καταγγείλει και αρπαγή από άγνωστα άτομα από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο σύντροφός της βγήκε για λίγο από το σπίτι και δεν επέστρεψε. Εξετάζοντας τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσε ότι άγνωστοι σταμάτησαν με αυτοκίνητο έξω από την οικία τους, τον ανάγκασαν να μπει στο όχημα και αποχώρησαν με αυτό.

Η κοπέλα δεν γνώριζε κάποιον λόγο που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοια πράξη σε βάρος του συντρόφου της.

Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, τόσο για την επίσημη ταυτοποίηση του θύματος, όσο και για να διαπιστωθεί το πλαίσιο της αρπαγής, τα κίνητρα και οι δράστες της υπόθεσης.