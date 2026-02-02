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Λαβρόφ: «Απαράδεκτες» οι οικονομικές πιέσεις στην Κούβα
Ειδήσεις
17:26 - 02 Φεβ 2026

Λαβρόφ: «Απαράδεκτες» οι οικονομικές πιέσεις στην Κούβα

Reporter.gr Newsroom
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Ως «απαράδεκτες» χαρακτήρισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, τις οικονομικές πιέσεις που ασκούνται στην Κούβα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Κουβανό ομόλογό του, Μπρούνο Ροντρίγκες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η Μόσχα επανέλαβε τη σταθερή της θέση ότι οι οικονομικοί περιορισμοί εις βάρος της Αβάνας -συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων στον ενεργειακό εφοδιασμό του νησιού- είναι απαράδεκτοι. Παράλληλα, τονίστηκε η πρόθεση της Ρωσίας να συνεχίσει να προσφέρει στην Κούβα την απαραίτητη πολιτική και υλική στήριξη, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι οι διμερείς σχέσεις Ρωσίας και Κούβας έχουν ενισχυθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, με τις δύο χώρες να επιδιώκουν στενότερη συνεργασία σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

Το τελευταίο διάστημα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει κλιμακώσει την πίεση προς την Αβάνα. Αφού διέκοψε τις παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα, μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα προεδρικό διάταγμα που επιτρέπει την επιβολή δασμών σε χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στο κουβανικό κράτος.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η Κούβα συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, επισημαίνοντας τη γεωγραφική εγγύτητα του νησιού, το οποίο απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα.

Παρά την αυστηρή ρητορική, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι έχει ξεκινήσει διάλογος με την κουβανική κυβέρνηση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συμφωνία.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος υπουργός Εσωτερικών, Βλαντίμιρ Κολοκόλτσεφ, επισκέφθηκε πρόσφατα την Αβάνα, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Ρώσου υψηλόβαθμου αξιωματούχου στο νησί μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου.

Η Κούβα, η οποία τελεί υπό αμερικανικό οικονομικό εμπάργκο από το 1962, αντιμετωπίζει τα τελευταία έξι χρόνια μια βαθιά οικονομική κρίση. Η έλλειψη συναλλάγματος για την αγορά καυσίμων έχει επιδεινώσει σημαντικά τα ενεργειακά προβλήματα του νησιού, επιβαρύνοντας περαιτέρω την καθημερινότητα των πολιτών.

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