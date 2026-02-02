Τραμπ: Αρνείται κάθε σχέση με τον Έπσταϊν και καταγγέλλει συνωμοσία εναντίον του

Μετά τη δημοσιοποίηση εκτενούς όγκου εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο πλαίσιο των ερευνών για τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, επαναλαμβάνοντας ότι ουδέποτε είχε φιλική σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Παράλληλα, υποστήριξε πως βρίσκεται στο στόχαστρο οργανωμένης προσπάθειας δυσφήμισής του, η οποία, όπως ανέφερε, στρέφεται τόσο εναντίον του ίδιου όσο και της κυβέρνησής του.

«Όχι μόνο δεν ήμουν φίλος του Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά -σύμφωνα με στοιχεία που μόλις έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης- ο Έπσταϊν φέρεται να συνωμότησε μαζί με έναν ανέντιμο και ψευδεπίγραφο “συγγραφέα”, τον Μάικλ Γουλφ, με στόχο να πλήξουν εμένα και την Προεδρία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά της «Ριζοσπαστικής Αριστεράς», δηλώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον ορισμένων προσώπων. Όπως υποστήριξε, σε αντίθεση με άλλους που -κατά τον ίδιο- επιδίδονται σε συκοφαντίες, δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, προσθέτοντας ότι εκεί βρέθηκαν «σχεδόν όλοι οι διεφθαρμένοι Δημοκρατικοί και οι χρηματοδότες τους».