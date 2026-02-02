Τραμπ: Αρνείται κάθε σχέση με τον Έπσταϊν και καταγγέλλει συνωμοσία εναντίον του

Παράλληλα, υποστήριξε πως βρίσκεται στο στόχαστρο οργανωμένης προσπάθειας δυσφήμισής του, η οποία, όπως ανέφερε, στρέφεται τόσο εναντίον του ίδιου όσο και της κυβέρνησής του.
«Όχι μόνο δεν ήμουν φίλος του Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά -σύμφωνα με στοιχεία που μόλις έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης- ο Έπσταϊν φέρεται να συνωμότησε μαζί με έναν ανέντιμο και ψευδεπίγραφο “συγγραφέα”, τον Μάικλ Γουλφ, με στόχο να πλήξουν εμένα και την Προεδρία», έγραψε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά της «Ριζοσπαστικής Αριστεράς», δηλώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον ορισμένων προσώπων. Όπως υποστήριξε, σε αντίθεση με άλλους που -κατά τον ίδιο- επιδίδονται σε συκοφαντίες, δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, προσθέτοντας ότι εκεί βρέθηκαν «σχεδόν όλοι οι διεφθαρμένοι Δημοκρατικοί και οι χρηματοδότες τους».