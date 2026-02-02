Νέα Υόρκη: Το φονικό κύμα ψύχους αφήνει πίσω του τουλάχιστον 13 νεκρούς

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, με την υποθερμία να θεωρείται καθοριστικός παράγοντας στους περισσότερους από τους θανάτους, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σημειώνεται ότι το παρατεταμένο κύμα ψύχους που πλήττει τη μητρόπολη διαρκεί ήδη έντεκα συνεχόμενες ημέρες, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες στον πληθυσμό.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι συνολικά 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε εξωτερικούς χώρους κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, στις 13 από αυτές τις περιπτώσεις η υποθερμία φαίνεται να συνέβαλε στον θάνατο, ενώ οι υπόλοιπες τρεις σχετίζονται πιθανότατα με υπερβολική δόση ουσιών.

Όπως διευκρίνισε ο Μαμντάνι, κανένα από τα θύματα δεν ζούσε στο δρόμο τη στιγμή που κατέληξε, αν και ορισμένοι είχαν στο παρελθόν έρθει σε επαφή με υπηρεσίες έκτακτης στέγασης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η Νέα Υόρκη ενδέχεται να καταγράφει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περίοδο συνεχόμενων θερμοκρασιών κάτω από το μηδέν στην ιστορία της. Σε απάντηση στις ακραίες καιρικές συνθήκες, ο δήμος έχει θέσει σε λειτουργία 20 ειδικά οχήματα με υγειονομικό προσωπικό και έχει ανοίξει επιπλέον κέντρα θέρμανσης για τους πολίτες.

Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι, την περίοδο 2005–2021, οι ετήσιοι θάνατοι που αποδίδονται στο ψύχος στη Νέα Υόρκη κυμαίνονταν μεταξύ 9 και 27. Το 2021, ωστόσο, ο αριθμός αυξήθηκε στους 34, ενώ το 2022 ανήλθε στους 54.

Παράλληλα, ο οικονομικός ελεγκτής της πόλης, Μαρκ Λεβίν, εκτίμησε ότι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Νέας Υόρκης δεν διαθέτουν μόνιμη στέγη, με τη συντριπτική πλειονότητα να αποτελείται από οικογένειες με παιδιά. Όπως ανέφερε, περίπου το 95% αυτών φιλοξενείται σε δημοτικά καταφύγια.

Τον Αύγουστο του 2021, τα καταφύγια της πόλης φιλοξενούσαν 44.586 άτομα, τον χαμηλότερο ημερήσιο αριθμό της τελευταίας δεκαετίας. Ωστόσο, η γενική τάση είναι αυξητική, καθώς ο αριθμός των φιλοξενούμενων αυξήθηκε από 22.955 τον Ιανουάριο του 2000 σε 62.679 τον Ιανουάριο του 2020.