ΗΠΑ: Έως και 11 εμπορικές συμφωνίες για κρίσιμα ορυκτά μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσε ο Μπέργκαμ

Ο υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταγκ Μπέργκαμ, γνωστοποίησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση προετοιμάζεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας έως και 11 νέες εμπορικές συμφωνίες που αφορούν κρίσιμα ορυκτά.

Ο Μπέργκαμ, ο οποίος παράλληλα προΐσταται του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, υπενθύμισε τις ήδη υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με χώρες όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα. «Σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε στην ανακοίνωση έως και 11 επιπλέον συμφωνιών αυτού του τύπου μέσα στην εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, σύμφωνα με το Reuters.

Δημοσιεύματα θέλουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμάζεται να προτείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια στρατηγική συνεργασία για τα κρίσιμα ορυκτά, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εξάρτησης από την Κίνα. Μένει να το δούμε στο επόμενο διάστημα.