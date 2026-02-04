Στους 18 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα - Διακόπτεται η διέλευση ασθενών από τη Ράφα

Στους 18 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται τέσσερα παιδιά.

Την ίδια ώρα, υποστήριξαν πως το Ισραήλ προχώρησε στην αναστολή της διέλευσης ασθενών μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφας. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε τα πλήγματα έπειτα από πυρά που δέχθηκαν δυνάμεις του, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Υγειονομικός αξιωματούχος από τη Γάζα ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι η μεταφορά ασθενών προς την Αίγυπτο μέσω της Ράφας ανεστάλη, μόλις δύο ημέρες μετά την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε πως ασθενείς που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χαν Γιούνις με σκοπό να εξέλθουν από τη Γάζα για ιατρική περίθαλψη, ενημερώθηκαν ότι οι διελεύσεις έχουν διακοπεί.

Όπως ανέφερε ο Ραζάα Αμπού Τέιρ, Παλαιστίνιος ασθενής που περίμενε να μεταφερθεί εκτός Γάζας, οι ασθενείς ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά ότι το πέρασμα παραμένει κλειστό και ότι δεν πραγματοποιείται καμία διέλευση. Ο ίδιος μίλησε στο Reuters από το νοσοκομείο, όπου πολλοί ασθενείς ανέμεναν ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους.

Από την ισραηλινή πλευρά, η Cogat, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της πρόσβασης στη Γάζα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πέρασμα της Ράφας παραμένει τυπικά ανοικτό, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει παραλάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ώστε να καταστεί δυνατή η διευκόλυνση των διελεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει πως οι βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε παραβιάσεις της εκεχειρίας.