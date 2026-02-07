Τραμπ για το ρατσιστικό βίντεο με τους Ομπάμα: Δεν είδα το απόσπασμα και δεν θα ζητήσω συγγνώμη
11:28 - 07 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «δεν είδε» το τμήμα ενός βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιείχε ρατσιστικό περιεχόμενο, στο οποίο ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα απεικονίζονταν ως πίθηκοι. Το επίμαχο απόσπασμα, ντυμένο μουσικά με το τραγούδι The Lion Sleeps Tonight, εμφανιζόταν στο τέλος ενός βίντεο διάρκειας 62 δευτερολέπτων που ο Τραμπ είχε κοινοποιήσει στην πλατφόρμα Truth Social, προβάλλοντας αβάσιμους ισχυρισμούς περί νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020. Το βίντεο αποσύρθηκε αργότερα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή (7/2), εν πτήσει με το Air Force One, ο Τραμπ ανέφερε πως «δεν έκανε λάθος» και πως δεν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη. Υποστήριξε ότι είχε δει μόνο την αρχή του βίντεο πριν αναρτηθεί από συνεργάτη του και ότι αγνοούσε την ύπαρξη του ρατσιστικού αποσπάσματος. «Είδα το μήνυμα για την εκλογική νοθεία και μου άρεσε. Αν οι συνεργάτες μου είχαν δει ολόκληρο το βίντεο, θα είχαν την κρίση να το κατεβάσουν», είπε, προσθέτοντας ότι «αποσύρθηκε μόλις το αντιληφθήκαμε».

Αρχικά, ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε την ανάρτηση χαρακτηρίζοντάς την «ίντερνετ meme» και κάλεσε τους επικριτές να «σταματήσουν την ψεύτικη αγανάκτηση». Ωστόσο, μετά από έντονες αντιδράσεις –ακόμη και από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος– η ανάρτηση διαγράφηκε και αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι έγινε «εσφαλμένα» από μέλος του προσωπικού.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τιμ Σκοτ χαρακτήρισε το βίντεο «το πιο ρατσιστικό πράγμα που έχω δει να βγαίνει από αυτόν τον Λευκό Οίκο», ενώ άλλοι Ρεπουμπλικανοί, όπως ο βουλευτής Μάικ Λόουλερ και ο γερουσιαστής Τζον Κέρτις, το καταδίκασαν ως «απαράδεκτο» και «αδικαιολόγητο». Παράλληλα, Δημοκρατικοί αξιωματούχοι και οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων μίλησαν για «αηδιαστική» και «ρατσιστική» συμπεριφορά.

Το βίντεο φαίνεται να προέρχεται από ανάρτηση συντηρητικού δημιουργού meme στην πλατφόρμα X και απεικονίζει και άλλους Δημοκρατικούς πολιτικούς ως ζώα. Οι Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει το περιστατικό, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά ιστορία επιθέσεων του Τραμπ κατά του πρώην προέδρου.

