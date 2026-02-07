Απορρίπτει και η Ιταλία το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Συνταγματικά «κολλήματα» παραθέτει η Ιταλία για να αρνηθεί τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ανακοίνωσε την παραπάνω απόφαση επικαλούμενος «ανυπέρβλητα» συνταγματικά ζητήματα.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αν και θεωρείται σύμμαχος του Τραμπ, σημείωσε πως υπάρχουν «συνταγματικά προβλήματα» με την ένταξη, αλλά πρότεινε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε ίσως να ανοίξει ξανά το πλαίσιο «για να καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο της Ιταλίας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών».

Τελικά, δεν φαίνεται να βρίσκεται κάποια λύση και η Ιταλία προστίθεται στις μεγάλες δυνάμεις που μένουν εκτός, όπως η Γαλλία και η Βρετανία.

Κορυφαίο πρόβλημα αποτελεί ασφαλώς το καταστατικό του συμβουλίου, το οποίο δεν περιορίζει τον ρόλο του στο παλαιστινιακό ζήτημα και φαίνεται να θέλει να ανταγωνιστεί τα Ηνωμένα Έθνη.