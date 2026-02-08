CNN: Ο Έπσταϊν επιδίωκε επαφές με τον Πούτιν – Το παρασκήνιο των σχέσεών του με Ρώσους παράγοντες
18:00 - 08 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο χρηματιστής που καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα και αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, επιδίωκε συστηματικά να έρθει σε επαφή με ανώτατους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Τα έγγραφα φωτίζουν ένα σύνθετο δίκτυο επαφών, φιλοδοξιών και παρασκηνιακών κινήσεων, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν πέτυχε ποτέ απευθείας συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη.

Όπως αποκαλύπτειτο CNN, σύμφωνα με την αλληλογραφία, τον Ιούνιο του 2018 ο Έπσταϊν επιχείρησε να μεταφέρει μήνυμα προς τον Πούτιν μέσω του Νορβηγού πολιτικού Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, τότε γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε email του, ο Έπσταϊν πρότεινε ουσιαστικά να «ανοίξει δίαυλος» επικοινωνίας με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν είχε τακτική επικοινωνία με τον Βιτάλι Τσούρκιν, τον τότε πρέσβη της Ρωσίας στον ΟΗΕ, ο οποίος είχε πεθάνει αιφνιδίως το 2017.

«Ο Τσούρκιν ήταν εξαιρετικός. Καταλάβαινε τον Τραμπ μετά τις συζητήσεις μας», έγραφε ο Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να προσφέρει χρήσιμες «γνώσεις» στη ρωσική ηγεσία. Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι επρόκειτο να συναντήσει βοηθό του Λαβρόφ και θα μετέφερε την πρόταση. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία ένδειξη ότι η επικοινωνία αυτή οδήγησε σε άμεση επαφή.

Επαφές με το FSB

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι ο Έπσταϊν επιδίωκε επαφές με τον Πούτιν ήδη από το 2013. Σε email προς τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ, ανέφερε ότι ο Γιάγκλαντ επρόκειτο να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο στο Σότσι και είχε ρωτήσει αν ο Έπσταϊν θα ήταν διαθέσιμος για συνάντηση, ώστε να εξηγήσει «πώς η Ρωσία μπορεί να δομήσει συμφωνίες για να προσελκύσει δυτικές επενδύσεις». Ο ίδιος ο Έπσταϊν έσπευσε να διευκρινίσει πως τελικά «δεν συναντήθηκαν ποτέ».

Σε άλλη αλληλογραφία, ο Έπσταϊν εμφανίζεται να παρουσιάζει τον εαυτό του ως άτυπο γεωπολιτικό μεσολαβητή, ισχυριζόμενος ότι συμβουλεύει κορυφαία πρόσωπα όπως ο Μπιλ Γκέιτς — ισχυρισμός που ο Γκέιτς έχει απορρίψει, χαρακτηρίζοντας τη σχέση του με τον Έπσταϊν «σοβαρό λάθος κρίσης», χωρίς όμως παράνομη διάσταση.

Παράλληλα, ο Έπσταϊν διατηρούσε σχέσεις με Ρώσους παράγοντες με δεσμούς στο κράτος και την οικονομία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Σεργκέι Μπελιάκοφ, πρώην στέλεχος με θητεία στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλείας (FSB) και αργότερα επικεφαλής του Ιδρύματος του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Σε email του 2015, ο Έπσταϊν τον αποκαλεί «πολύ καλό μου φίλο» και του προσφέρει να τον φέρει σε επαφή με επενδυτές της Δύσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλληλογραφία δείχνει τον Έπσταϊν να ζητά ακόμη και «βοήθεια» για προσωπικές υποθέσεις. Σε email του προς τον Μπελιάκοφ, αναφέρει ότι μια Ρωσίδα από τη Μόσχα προσπαθούσε να εκβιάσει «ισχυρούς επιχειρηματίες» στη Νέα Υόρκη και ζητούσε «συμβουλές» για το πώς να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Αναφορές και για τακτικές επαφές με ολιγάρχες

Τα έγγραφα καταγράφουν επίσης επαφές του Έπσταϊν με τον Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα, αν και δεν προκύπτει σαφώς αν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ποτέ. Σε ορισμένα email, ο Έπσταϊν εμφανίζεται να παρέχει «σκέψεις» για τον Ντεριπάσκα μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων, ενώ σχετική αλληλογραφία κοινοποιήθηκε ακόμη και στον Στιβ Μπάνον, πρώην στρατηγικό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αντιδράσεις

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η χώρα του ξεκινά έρευνα για ενδεχόμενες σχέσεις του Έπσταϊν με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, κάνοντας λόγο για «υποψίες ότι το σκάνδαλο οργανώθηκε με τη συμμετοχή ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών». Το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά, χαρακτηρίζοντάς τα «μη σοβαρά».

Αναλυτές που μίλησαν στο CNN επισημαίνουν ότι, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Έπσταϊν φαίνεται κυρίως να προσπαθούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ισχυρούς κύκλους και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως διεθνή παράγοντα επιρροής, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις ότι λειτούργησε ως πράκτορας ή ότι πέτυχε ουσιαστική επιρροή στη ρωσική ηγεσία.

Τέλος, τα έγγραφα επιβεβαιώνουν ότι ο Έπσταϊν είχε ταξιδέψει στη Ρωσία τουλάχιστον μία φορά, το 2002, μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επανέβαλε αίτηση για ρωσική βίζα το 2018, λίγο πριν από τη σύλληψή του για ομοσπονδιακές κατηγορίες εμπορίας ανηλίκων. Παρά τον όγκο των αποκαλύψεων, παραμένει ασαφές πόσο κοντά έφτασε πραγματικά στον στόχο του: μια προσωπική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/02/2026 - 18:03
