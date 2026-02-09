Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τέλος στην καταστροφή απούλητων ρούχων στην ΕΕ από τις 19 Ιουλίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει στις εταιρείες την καταστροφή απούλητων ενδυμάτων, αξεσουάρ και παπουτσιών, στο πλαίσιο προσπάθειας μείωσης των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.

Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τις 19 Ιουλίου και θα αφορά αρχικά τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ από το 2030 το μέτρο θα επεκταθεί και στις μεσαίες εταιρείες. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις αναφοράς για τα απούλητα ενδύματα που καταλήγουν στα σκουπίδια θα επεκταθούν αντίστοιχα το 2030 και στις μεσαίες επιχειρήσεις.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη καταστρέφεται το 4-9% των απούλητων ενδυμάτων, δημιουργώντας περίπου 5,6 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2. Στη Γαλλία, απούλητα προϊόντα αξίας 630 εκατομμυρίων ευρώ καταστρέφονται ετησίως, ενώ στη Γερμανία περίπου 20 εκατομμύρια επιστρεφόμενα είδη καταλήγουν στα σκουπίδια.

«Τα στοιχεία για τα απορρίμματα δείχνουν την ανάγκη για άμεση δράση», δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Τζέσικα Ρόσγουελ. «Με τα νέα αυτά μέτρα, η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας θα προσανατολιστεί προς βιώσιμες και κυκλικές πρακτικές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της και μειώνοντας τις εξαρτήσεις», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι νέοι κανόνες έχουν στόχο τη μείωση αποβλήτων και περιβαλλοντικής ζημιάς, αλλά και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για εταιρείες που εφαρμόζουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Ορισμένες εξαιρέσεις θα ισχύουν για λόγους ασφαλείας ή σε περίπτωση ζημιάς προϊόντος.