Ισραηλινά Μέσα: Ο Νετανιάχου γνώριζε από το 2018 για τις επικείμενες επιθέσεις της Χαμάς

Νέα σοβαρά ερωτήματα για τη γνώση και τις ευθύνες της ισραηλινής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εγείρουν αποκαλύψεις του ισραηλινού ειδησεογραφικού ιστότοπου Ynet, σύμφωνα με τις οποίες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε λάβει ήδη από το 2018 εκθέσεις των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών με λεπτομερείς πληροφορίες για ένα εκτεταμένο σχέδιο επίθεσης της Χαμάς.

Σύμφωνα με έγγραφα των υπηρεσιών πληροφοριών και μαρτυρίες ανώτερων αξιωματούχων, ο Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για ένα επιχειρησιακό σχέδιο της Χαμάς που περιέγραφε με εντυπωσιακή ακρίβεια την επίθεση που τελικά εκδηλώθηκε τον Οκτώβριο του 2023.

Το σχέδιο της Χαμάς και η κωδική ονομασία «Jericho Wall»

Η έκθεση που έφτασε στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού τον Απρίλιο του 2018 είχε συνταχθεί από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) και παρουσίαζε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάχης της Χαμάς. Μεταξύ 2018 και 2022, η οργάνωση φαίνεται να επεξεργαζόταν ένα σενάριο συντονισμένης, πολυμέτωπης επίθεσης εναντίον στρατιωτικών βάσεων και πολιτικών κοινοτήτων στο νότιο Ισραήλ.

Το τελικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο αποκτήθηκε από τις ισραηλινές υπηρεσίες τον Απρίλιο του 2022, έλαβε την κωδική ονομασία «Jericho Wall» (Τείχος της Ιεριχούς) από τη Διεύθυνση της Γάζας και τη Μονάδα 8200. Ο Νετανιάχου έλαβε επίσης περίληψη σχετικής έκθεσης τον Νοέμβριο του 2022.

Έγγραφα υψηλής προτεραιότητας και προειδοποιήσεις

Η πρώτη γνωστή διαβίβαση του σχεδίου στην ανώτατη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έγινε στις 16 Απριλίου 2018, όταν ειδικό έγγραφο πληροφοριών διανεμήθηκε στους στρατιωτικούς γραμματείς του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στους επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, καθώς και στο γραφείο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Το έγγραφο συντάχθηκε από τον επικεφαλής του παλαιστινιακού τομέα – αξιωματικό βαθμού υποσμηναγού – και εγκρίθηκε για διανομή από τον αναπληρωτή επικεφαλής της Διεύθυνσης Ερευνών, γεγονός που, σύμφωνα με το Ynet, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το υλικό.

Υπό τον τίτλο «Θέμα προς εξέταση», οι συντάκτες έθεταν το ερώτημα:

«Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ενισχύει τις δυνάμεις της για μια ευρεία επίθεση βαθιά στο έδαφός μας;»

Η έκθεση χαρακτήριζε το σχέδιο «εξαιρετικά εκτεταμένο και σύνθετο», προειδοποιώντας ότι συνιστά νέο και ποιοτικά διαφορετικό επίπεδο απειλής.

Χιλιάδες μαχητές και δεκάδες σημεία διάρρηξης των συνόρων

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Χαμάς σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει περίπου 3.000 μαχητές, οργανωμένους σε έξι εφεδρικά τάγματα, με στόχο την κατάληψη στρατιωτικών βάσεων, την επίθεση σε πολιτικούς στόχους και τη λήψη ομήρων. Το σχέδιο προέβλεπε τη διάρρηξη του φράχτη της Γάζας σε περίπου 70 σημεία, τη χρήση χιλιάδων ρουκετών και επιθέσεις σε βάθος έως 40 χιλιομέτρων εντός του ισραηλινού εδάφους.

Σημαντικό στοιχείο που επισημαινόταν ήταν ότι η κύρια επίθεση θα πραγματοποιούνταν πάνω από το έδαφος, και όχι αποκλειστικά μέσω σηράγγων, σηματοδοτώντας στρατηγική μετατόπιση της Χαμάς.

Οι αμφιβολίες και οι προειδοποιήσεις των αναλυτών

Παρότι ορισμένοι αναλυτές εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν η Χαμάς μπορούσε να υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο, τόνιζαν ότι αυτό αντανακλά «μελλοντικές φιλοδοξίες» και μια σαφή πρόθεση σημαντικής ενίσχυσης των δυνατοτήτων της οργάνωσης.

Το σχέδιο μεταφράστηκε στα εβραϊκά και αξιολογήθηκε εκ νέου από ειδική ομάδα της Μεραρχίας της Γάζας, ενώ ο διοικητής της μεραρχίας ενεργοποίησε διαδικασίες συναγερμού, ενημερώνοντας το Αρχηγείο Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Οι διαψεύσεις Νετανιάχου και οι αντιφάσεις

Παρά τις αποκαλύψεις, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει δημόσια ότι δεν είχε καμία γνώση για το σχέδιο «Jericho Wall» πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Το γραφείο του υποστήριξε στον Ελεγκτή του Κράτους ότι ο πρωθυπουργός «δεν έλαβε ποτέ και δεν ενημερώθηκε ποτέ» για σχετικό έγγραφο.

Ωστόσο, στο 55σέλιδο υπόμνημα που κατέθεσε ο ίδιος στον κρατικό ελεγκτή, αναγνώρισε ότι έλαβε την έκθεση του Απριλίου 2018, παραθέτοντας όμως μόνο την πιο καθησυχαστική εκτίμηση και παραλείποντας τις σαφείς προειδοποιήσεις για τις μελλοντικές προθέσεις της Χαμάς.

Νομικοί κύκλοι και ειδικοί σε ζητήματα κρατικής ευθύνης επισημαίνουν ότι η παραδοχή αυτή γεννά κρίσιμα ερωτήματα, τόσο για την αξιοπιστία των δηλώσεων του πρωθυπουργού όσο και για το τι ενέργειες, αν υπήρξαν, ακολούθησαν μετά τη λήψη των πληροφοριών.

Το γραφείο του Νετανιάχου, σύμφωνα με το Ynet, δεν απάντησε σε αιτήματα για περαιτέρω σχόλια.