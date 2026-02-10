ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Μυστήριο με εξαφάνιση μητέρας παρουσιάστριας ειδήσεων - Φωτογραφίες ενός μασκοφόρου έδωσε το FBI
Ειδήσεις
21:16 - 10 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Μυστήριο με εξαφάνιση μητέρας παρουσιάστριας ειδήσεων - Φωτογραφίες ενός μασκοφόρου έδωσε το FBI

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες ενός μασκοφόρου ατόμου στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της μητέρας της παρουσιάστριας ειδήσεων Savannah Guthrie.

Οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο, το οποίο θεωρούν ότι σχετίζεται με την εξαφάνιση της 84χρονης Nancy Guthrie από το σπίτι της.

Η Savannah Guthrie δήλωσε τη Δευτέρα ότι η οικογένειά της πιστεύει πως η μητέρα τους είναι ακόμη ζωντανή και απηύθυνε νέα έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες.

Η Nancy Guthrie εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα και εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου. Οι Αρχές πιστεύουν ότι απήχθη παρά τη θέλησή της.

«Από το πρωί σήμερα, οι Αρχές εντόπισαν νέες, μέχρι πρότινος μη προσβάσιμες εικόνες που δείχνουν ένα ένοπλο άτομο να φαίνεται ότι παρενέβη στην κάμερα της εξώπορτας του σπιτιού της Nancy Guthrie το πρωί της εξαφάνισής της», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο διευθυντής του FBI, Kash Patel.

Πρόσθεσε ότι οι Αρχές εργάζονταν για την ανάκτηση εικόνων από το σύστημα επιτήρησης του σπιτιού, οι οποίες «ενδέχεται να είχαν χαθεί, αλλοιωθεί ή καταστεί μη προσβάσιμες για διάφορους λόγους – συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης συσκευών καταγραφής».

Οι Αρχές έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα δύο σύντομα βίντεο που δείχνουν το άτομο να πλησιάζει την εξώπορτα του σπιτιού της Nancy Guthrie, να ελέγχει την κάμερα και στη συνέχεια να απομακρύνεται, μαζεύοντας λίγη βλάστηση από το έδαφος και χρησιμοποιώντας τη για να καλύψει τον φακό της κάμερας.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική εξέλιξη σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, η αστυνομία δήλωνε ακόμη ότι δεν είχε ταυτοποιήσει υπόπτους ή οχήματα που να συνδέονται με την εξαφάνιση της Nancy Guthrie, την ίδια ημέρα που η Savannah Guthrie απηύθυνε νέα έκκληση μέσω βίντεο σε όποιον έχει πληροφορίες.

«Πιστεύουμε ότι η μαμά μας είναι ακόμη εκεί έξω», είπε σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram. «Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας».

Ανανέωσε την έκκλησή της και την Τρίτη, αναδημοσιεύοντας τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας στο Instagram με το μήνυμα: «Πιστεύουμε ότι είναι ακόμη ζωντανή. Φέρτε τη στο σπίτι».

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων (36.000 λιρών) για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Donald Trump έχει παρακολουθήσει το υλικό και κάλεσε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Email για λύτρα

Η αστυνομία δήλωσε επίσης ότι βρέθηκε αίμα στη βεράντα του σπιτιού της Nancy Guthrie και οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν ότι ανήκε σε εκείνη.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ένα email με σημείωμα λύτρων που στάλθηκε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το οποίο έθετε προθεσμία τη Δευτέρα, σύμφωνα με το CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Μια προηγούμενη προθεσμία για την καταβολή λύτρων, τα οποία ζητήθηκαν σε Bitcoin, έληξε στις 5 Φεβρουαρίου.

Ήταν ένα από τα τρία σημειώματα λύτρων που έχουν αναφερθεί στην υπόθεση. Οι Αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με ένα ψευδές μήνυμα για λύτρα.

Η οικογένεια έχει δηλώσει ότι θα ήταν διατεθειμένη να πληρώσει για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση κατασκοπείας: Στις φυλακές Κορίνθου ο σμήναρχος - «Ζητώ συγνώμη από την πατρίδα»
Ειδήσεις

Υπόθεση κατασκοπείας: Στις φυλακές Κορίνθου ο σμήναρχος - «Ζητώ συγνώμη από την πατρίδα»

Ένταση ΗΠΑ-Ιράν: Ανησυχητική οδηγία απομάκρυνσης αμερικανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ένταση ΗΠΑ-Ιράν: Ανησυχητική οδηγία απομάκρυνσης αμερικανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Μικρή πτώση για τις ευρωπαϊκές αγορές αλλά εκτόξευση κατά 12% για τις μετοχές της Philips
Χρηματιστήρια

Μικρή πτώση για τις ευρωπαϊκές αγορές αλλά εκτόξευση κατά 12% για τις μετοχές της Philips

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ
Ομόλογα

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ