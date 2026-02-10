ΗΠΑ: Μυστήριο με εξαφάνιση μητέρας παρουσιάστριας ειδήσεων - Φωτογραφίες ενός μασκοφόρου έδωσε το FBI

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες ενός μασκοφόρου ατόμου στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της μητέρας της παρουσιάστριας ειδήσεων Savannah Guthrie.

Οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο, το οποίο θεωρούν ότι σχετίζεται με την εξαφάνιση της 84χρονης Nancy Guthrie από το σπίτι της.

Η Savannah Guthrie δήλωσε τη Δευτέρα ότι η οικογένειά της πιστεύει πως η μητέρα τους είναι ακόμη ζωντανή και απηύθυνε νέα έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες.

Η Nancy Guthrie εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα και εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου. Οι Αρχές πιστεύουν ότι απήχθη παρά τη θέλησή της.

«Από το πρωί σήμερα, οι Αρχές εντόπισαν νέες, μέχρι πρότινος μη προσβάσιμες εικόνες που δείχνουν ένα ένοπλο άτομο να φαίνεται ότι παρενέβη στην κάμερα της εξώπορτας του σπιτιού της Nancy Guthrie το πρωί της εξαφάνισής της», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο διευθυντής του FBI, Kash Patel.

Πρόσθεσε ότι οι Αρχές εργάζονταν για την ανάκτηση εικόνων από το σύστημα επιτήρησης του σπιτιού, οι οποίες «ενδέχεται να είχαν χαθεί, αλλοιωθεί ή καταστεί μη προσβάσιμες για διάφορους λόγους – συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης συσκευών καταγραφής».

Οι Αρχές έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα δύο σύντομα βίντεο που δείχνουν το άτομο να πλησιάζει την εξώπορτα του σπιτιού της Nancy Guthrie, να ελέγχει την κάμερα και στη συνέχεια να απομακρύνεται, μαζεύοντας λίγη βλάστηση από το έδαφος και χρησιμοποιώντας τη για να καλύψει τον φακό της κάμερας.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική εξέλιξη σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, η αστυνομία δήλωνε ακόμη ότι δεν είχε ταυτοποιήσει υπόπτους ή οχήματα που να συνδέονται με την εξαφάνιση της Nancy Guthrie, την ίδια ημέρα που η Savannah Guthrie απηύθυνε νέα έκκληση μέσω βίντεο σε όποιον έχει πληροφορίες.

«Πιστεύουμε ότι η μαμά μας είναι ακόμη εκεί έξω», είπε σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram. «Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας».

Ανανέωσε την έκκλησή της και την Τρίτη, αναδημοσιεύοντας τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας στο Instagram με το μήνυμα: «Πιστεύουμε ότι είναι ακόμη ζωντανή. Φέρτε τη στο σπίτι».

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων (36.000 λιρών) για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Donald Trump έχει παρακολουθήσει το υλικό και κάλεσε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Email για λύτρα

Η αστυνομία δήλωσε επίσης ότι βρέθηκε αίμα στη βεράντα του σπιτιού της Nancy Guthrie και οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν ότι ανήκε σε εκείνη.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ένα email με σημείωμα λύτρων που στάλθηκε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το οποίο έθετε προθεσμία τη Δευτέρα, σύμφωνα με το CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Μια προηγούμενη προθεσμία για την καταβολή λύτρων, τα οποία ζητήθηκαν σε Bitcoin, έληξε στις 5 Φεβρουαρίου.

Ήταν ένα από τα τρία σημειώματα λύτρων που έχουν αναφερθεί στην υπόθεση. Οι Αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με ένα ψευδές μήνυμα για λύτρα.

Η οικογένεια έχει δηλώσει ότι θα ήταν διατεθειμένη να πληρώσει για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας τους.