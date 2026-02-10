Ένταση ΗΠΑ-Ιράν: Ανησυχητική οδηγία απομάκρυνσης αμερικανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Την άμεση απομάκρυνση των αμερικανικών εμπορικών πλοίων από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ και τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής απόστασης από τα χωρικά ύδατα του Ιράν συστήνουν οι νέες οδηγίες που εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης.

Η σύσταση αποτυπώνει την ανησυχία για ενδεχόμενες προκλήσεις ή ακόμη και κατασχέσεις πλοίων από ιρανικές δυνάμεις, περιστατικά που έχουν καταγραφεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια και επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Ναυτιλιακή Διοίκηση του αμερικανικού Υπουργείου Μεταφορών καλεί τα πληρώματα, σε περίπτωση επιβίβασης ιρανικών δυνάμεων σε αμερικανικό εμπορικό πλοίο, να μην προβάλλουν βίαιη αντίσταση, επιδιώκοντας την αποφυγή ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον εστιάζει στην πρόληψη επεισοδίων στη θάλασσα, σε μια περιοχή κρίσιμη για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και το διεθνές εμπόριο.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς, καθώς από αυτά διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης αργού.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει με κλείσιμο των Στενών, αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται υψηλού ρίσκου ακόμη και για το ίδιο.

Ωστόσο, οι κατά καιρούς κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων και οι στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή διατηρούν την ένταση σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας τόσο τη ναυσιπλοΐα όσο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.