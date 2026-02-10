ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένταση ΗΠΑ-Ιράν: Ανησυχητική οδηγία απομάκρυνσης αμερικανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
19:42 - 10 Φεβ 2026

Ένταση ΗΠΑ-Ιράν: Ανησυχητική οδηγία απομάκρυνσης αμερικανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την άμεση απομάκρυνση των αμερικανικών εμπορικών πλοίων από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ και τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής απόστασης από τα χωρικά ύδατα του Ιράν συστήνουν οι νέες οδηγίες που εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης. 

Η σύσταση αποτυπώνει την ανησυχία για ενδεχόμενες προκλήσεις ή ακόμη και κατασχέσεις πλοίων από ιρανικές δυνάμεις, περιστατικά που έχουν καταγραφεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια και επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Ναυτιλιακή Διοίκηση του αμερικανικού Υπουργείου Μεταφορών καλεί τα πληρώματα, σε περίπτωση επιβίβασης ιρανικών δυνάμεων σε αμερικανικό εμπορικό πλοίο, να μην προβάλλουν βίαιη αντίσταση, επιδιώκοντας την αποφυγή ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον εστιάζει στην πρόληψη επεισοδίων στη θάλασσα, σε μια περιοχή κρίσιμη για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και το διεθνές εμπόριο.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς, καθώς από αυτά διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης αργού.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει με κλείσιμο των Στενών, αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται υψηλού ρίσκου ακόμη και για το ίδιο.

Ωστόσο, οι κατά καιρούς κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων και οι στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή διατηρούν την ένταση σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας τόσο τη ναυσιπλοΐα όσο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Renault σημείωσε αύξηση πωλήσεων +60% για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Renault σημείωσε αύξηση πωλήσεων +60% για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025

Ευλογιά προβάτων: Κυβερνητικές εξαγγελίες για ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας - Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ευλογιά προβάτων: Κυβερνητικές εξαγγελίες για ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας - Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Καραγεωργοπούλου: Αιχμές για «αυτοαναφορικότητα» της Κωνσταντοπούλου και το «φλερτ» με Τσίπρα
Πολιτική

Καραγεωργοπούλου: Αιχμές για «αυτοαναφορικότητα» της Κωνσταντοπούλου και το «φλερτ» με Τσίπρα

ΕΕ: Στόχος η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040
Περιβάλλον

ΕΕ: Στόχος η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ
Ομόλογα

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών επτά μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες και κλοπές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ