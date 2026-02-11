ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Τρίτος θάνατος βρέφους από γάλα - Διεθνής ανησυχία για μολυσμένες παρτίδες
Ειδήσεις
20:26 - 11 Φεβ 2026

Γαλλία: Τρίτος θάνατος βρέφους από γάλα - Διεθνής ανησυχία για μολυσμένες παρτίδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι οι υγειονομικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής καταγράψει τρεις θανάτους βρεφών που είχαν καταναλώσει βρεφικό γάλα από τις παρτίδες που αποσύρθηκαν πρόσφατα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί η ακριβής αιτία των θανάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου, οι γαλλικές αρχές είχαν ενημερωθεί για τρεις θανάτους βρεφών που φέρεται να κατανάλωσαν το συγκεκριμένο γάλα, ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, ο αριθμός των βρεφών που νοσηλεύτηκαν μετά την κατανάλωση ή πιθανή κατανάλωση του εν λόγω γάλακτος αυξήθηκε από 11 σε 14, χωρίς να έχει εξακριβωθεί η αιτία της ασθένειας τους.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου έχουν αποσυρθεί δεκάδες παρτίδες βρεφικού γάλακτος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αρχική απόσυρση αφορούσε τη Nestlé, με παρτίδες γάλακτος να αποσύρονται σε περίπου 60 χώρες λόγω πιθανής παρουσίας της τοξίνης σερουλίδης. Ακολούθησαν αποσύρσεις από άλλες εταιρείες, όπως η Danone και η Lactalis, αλλά και μικρότερους παραγωγούς.

Η σερουλίδη μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς εμετούς, ιδιαίτερα επικίνδυνους για τα βρέφη. Στη Γαλλία διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι θάνατοι σχετίζονται με το γάλα, ενώ τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Foodwatch και αρκετές οικογένειες προτίθενται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά του γαλλικού κράτους και των εταιρειών, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στην ενημέρωση του κοινού και στην απόσυρση των ύποπτων παρτίδων.

Η Γαλλία παραμένει η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου έχουν αναφερθεί θάνατοι βρεφών, ενώ σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν σημειωθεί μόνο νοσηλείες, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση με μολυσμένο γάλα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030
Ειδήσεις

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες
Ειδήσεις

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης
Ειδήσεις

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία
Ειδήσεις

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:30

BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Υγεία
19/05/2026 - 22:20

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Υγεία
19/05/2026 - 21:11

Πανελλήνιες 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς – «Η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό»

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 202

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ