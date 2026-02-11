Γαλλία: Τρίτος θάνατος βρέφους από γάλα - Διεθνής ανησυχία για μολυσμένες παρτίδες

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι οι υγειονομικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής καταγράψει τρεις θανάτους βρεφών που είχαν καταναλώσει βρεφικό γάλα από τις παρτίδες που αποσύρθηκαν πρόσφατα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί η ακριβής αιτία των θανάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου, οι γαλλικές αρχές είχαν ενημερωθεί για τρεις θανάτους βρεφών που φέρεται να κατανάλωσαν το συγκεκριμένο γάλα, ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, ο αριθμός των βρεφών που νοσηλεύτηκαν μετά την κατανάλωση ή πιθανή κατανάλωση του εν λόγω γάλακτος αυξήθηκε από 11 σε 14, χωρίς να έχει εξακριβωθεί η αιτία της ασθένειας τους.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου έχουν αποσυρθεί δεκάδες παρτίδες βρεφικού γάλακτος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αρχική απόσυρση αφορούσε τη Nestlé, με παρτίδες γάλακτος να αποσύρονται σε περίπου 60 χώρες λόγω πιθανής παρουσίας της τοξίνης σερουλίδης. Ακολούθησαν αποσύρσεις από άλλες εταιρείες, όπως η Danone και η Lactalis, αλλά και μικρότερους παραγωγούς.

Η σερουλίδη μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς εμετούς, ιδιαίτερα επικίνδυνους για τα βρέφη. Στη Γαλλία διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι θάνατοι σχετίζονται με το γάλα, ενώ τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Foodwatch και αρκετές οικογένειες προτίθενται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά του γαλλικού κράτους και των εταιρειών, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στην ενημέρωση του κοινού και στην απόσυρση των ύποπτων παρτίδων.

Η Γαλλία παραμένει η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου έχουν αναφερθεί θάνατοι βρεφών, ενώ σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν σημειωθεί μόνο νοσηλείες, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση με μολυσμένο γάλα.