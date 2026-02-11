Σκάνδαλο στο Παλάτι: Νέα έγγραφα «καίνε» τον Άντριου για απόρρητες διαρροές στον Έπσταϊν

Στη δημοσιότητα δόθηκαν την Τετάρτη νέα έγγραφα που φέρονται να εμπλέκουν τον τέως πρίγκιπα Άντριου σε διαβίβαση απόρρητων πληροφοριών προς τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ η βρετανική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «σε επαφή» με την αστυνομία για την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με email με ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου 2010, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ φέρεται να απέστειλε στον Έπσταϊν «απόρρητη έκθεση» σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην επαρχία Χελμάντ του Αφγανιστάν. Εκείνη την περίοδο, ο Άντριου υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο, θέση που κατείχε από το 2001 έως το 2011.

Παράλληλα, άλλα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, υποδηλώνουν ότι το 2010 ο Άντριου ενδέχεται να παρέδωσε στον Έπσταϊν αναφορές από επίσημες επισκέψεις του στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Η αστυνομία του Γουίνδσορ είχε αναφέρει ότι εξετάζει τα σχετικά στοιχεία.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες καταγγελίες εις βάρος του, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που είχε διατυπώσει η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε το 2025. Επιπλέον, δεύτερη γυναίκα, μέσω του δικηγόρου της, ισχυρίζεται ότι ο Έπσταϊν την έστειλε το 2010 στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσει τον Άντριου στο Ρόιαλ Λοτζ για σεξουαλικούς σκοπούς. Σε επιστολή που περιλαμβάνεται στους φακέλους Έπσταϊν, Αμερικανός δικηγόρος αναφέρει επίσης ότι πελάτισσά του κατήγγειλε εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη με τη συμμετοχή του Έπσταϊν και του Άντριου στη Φλόριντα το 2006.

Σε σπάνια δημόσια τοποθέτησή του, ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι εναπόκειται στον αδελφό του να απαντήσει στις κατηγορίες, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να συνδράμει τις αρχές εφόσον του ζητηθεί.

Η βρετανική αστυνομία δεν έχει ακόμη διευκρινίσει πότε θα αποφασίσει αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την έναρξη επίσημης έρευνας. Ο διευθυντής της εισαγγελίας, Στίβεν Πάρκινσον, χαρακτήρισε την υπόθεση «περίπλοκη και ευαίσθητη», επιβεβαιώνοντας ότι οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία.

Παράλληλα, η εισαγγελία συνεργάζεται και με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας που αφορά τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην υπουργό και πρεσβευτή, ο οποίος επίσης φέρεται να παρέδωσε απόρρητα έγγραφα στον Έπσταϊν όταν συμμετείχε στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν. Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο κατοικίες του, στο Λονδίνο και το Γουίλτσιρ.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, που αυτοκτόνησε το 2019 σε φυλακή του Μανχάταν ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, είχε αναπτύξει επί δεκαετίες δίκτυο σχέσεων με ισχυρές προσωπικότητες διεθνώς, αξιοποιώντας την οικονομική του επιφάνεια και τις διασυνδέσεις του.