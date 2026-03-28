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Bank of America: Συμφωνία 72,5 εκατ. δολαρίων για διευθέτηση αγωγής θυμάτων του Επστάιν
Ειδήσεις
12:59 - 28 Μαρ 2026

Bank of America: Συμφωνία 72,5 εκατ. δολαρίων για διευθέτηση αγωγής θυμάτων του Επστάιν

Reporter.gr Newsroom
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Η Bank of America Corp. ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να καταβάλει 72,5 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει αγωγή θυμάτων του Τζέφρι Επστάιν, τα οποία υποστηρίζουν ότι η τράπεζα διευκόλυνε την επιχείρηση σεξουαλικής διακίνησης του χρηματοδότη. Η συμφωνία παρουσιάστηκε την Παρασκευή ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστή Τζεντ Ράκοφ στο Μανχάταν, ο οποίος πρέπει να την εγκρίνει επίσημα.

Η Bank of America, ωστόσο, δεν παραδέχεται καμία ατασθαλία. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της τράπεζας, Μπιλ Χάλντιν, «η επίλυση αυτή μας επιτρέπει να αφήσουμε πίσω μας το ζήτημα και να προσφέρουμε περαιτέρω κλείσιμο για τους ενάγοντες, ενώ συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι η τράπεζα δεν διευκόλυνε εγκλήματα σεξουαλικής διακίνησης».

Η συμφωνία αφορά γυναίκες που κακοποιήθηκαν ή διακινήθηκαν από τον Επστάιν ή τους συνεργάτες του μεταξύ 30 Ιουνίου 2008 και 6 Ιουλίου 2019. Το ποσό είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τα 290 εκατ. δολάρια που είχε συμφωνήσει η JPMorgan Chase & Co. για παρόμοια υπόθεση το 2023. Η Bank of America κατηγορείται ότι οι λογαριασμοί της χρησιμοποιήθηκαν από «συνεργάτες του Επστάιν και τα θύματά του» για τη χρηματοδότηση των εγκλημάτων του.

Στην αγωγή, αναφέρεται ότι ο Λεόν Μπλακ, συνιδρυτής της Apollo Global Management, χρησιμοποίησε λογαριασμούς της τράπεζας για να μεταφέρει 170 εκατ. δολάρια στον Epstein, χρηματοδοτώντας τη σεξουαλική διακίνηση, χωρίς προφανή επιχειρηματικό σκοπό. Ο Μπλακ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ατασθαλία και δεν είναι εναγόμενος στην υπόθεση.

Επιπλέον, η πρώην συνεργάτιδα του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, χρησιμοποίησε επίσης λογαριασμούς της τράπεζας και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική διακίνηση το 2021.

Η Bank of America γίνεται η τρίτη τράπεζα που διευθετεί αγωγές θυμάτων Επστάιν, μετά την JPMorgan Chase και τη Deutsche Bank AG, η οποία κατέβαλε 75 εκατ. δολάρια το 2023.

Η υπόθεση εκδικάζεται υπό τον τίτλο Doe v. Bank of America, 25-cv-08520, στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (Μανχάταν).

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