Κόστα στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής: Οι 4 άξονες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ
12:58 - 12 Φεβ 2026

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ευημερία, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη διατήρηση του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου της Ένωσης, κατά την άφιξή του στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο.

Στη Σύνοδο, που έχει ως επίκεντρο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και στην οποία συμμετέχουν και οι πρώην Ιταλοί πρωθυπουργοί Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, ο Α. Κόστα ανέδειξε τέσσερις βασικούς άξονες δράσης:

1ον. Εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, με άρση γραφειοκρατικών και εσωτερικών εμποδίων.

2ον. Αναβάθμιση των επιχειρήσεων, μέσω μιας δυναμικής κεφαλαιαγοράς που θα υποστηρίζει τις μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις στην καινοτομία και τις μεγάλες εταιρείες στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.

3ον. Προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από αθέμιτο ανταγωνισμό και οικονομικό καταναγκασμό, καθώς και στήριξη για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

4ον. Προώθηση επενδύσεων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, με στόχο την κινητοποίηση αποταμιεύσεων για τη χρηματοδότηση εταιρειών και τη δημιουργία ενός πιο δυναμικού επενδυτικού οικοσυστήματος.

Ο Κόστα επεσήμανε ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα συζητηθούν αργότερα μέσα στο έτος, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ τώρα η προτεραιότητα είναι η απελευθέρωση και αξιοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

