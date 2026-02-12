Τραμπ: Πιθανή η συμφωνία με το Ιράν σε ένα μήνα - Διαφορετικά οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές
22:52 - 12 Φεβ 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Πέμπτη (12/2) το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει «πολύ οδυνηρές» συνέπειες, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός του επόμενου μήνα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συνομιλίες που είχε την Τετάρτη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Διαφορετικά, η κατάσταση θα είναι πολύ οδυνηρή - εξαιρετικά οδυνηρή. Δεν επιθυμώ μια τέτοια εξέλιξη, όμως είναι απαραίτητο να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Επανέλαβε δε ότι οι επιπτώσεις για την Τεχεράνη θα είναι σοβαρές σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας πως θα συνεχίσει να συνομιλεί με το Ιράν «για όσο διάστημα το κρίνει αναγκαίο».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε εκφράσει την άποψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις» για την επίτευξη μιας «καλής συμφωνίας» με την Τεχεράνη.

