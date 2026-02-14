Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις αρκετών εβδομάδων κατά του Ιράν

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο αμερικανικός στρατός καταρτίζει σχέδια για επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει σχετική εντολή. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφεραν ότι οι προετοιμασίες αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, είχαν προηγηθεί επαφές μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών στο Ομάν, χωρίς όμως, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, να διαφαίνεται εύκολη προοπτική συμφωνίας. Ο Τραμπ τόνισε πως μόνο μια «κατάλληλη συμφωνία» θα μπορούσε να αποτρέψει στρατιωτική κλιμάκωση.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι γνωστοποίησαν ότι οι ΗΠΑ αποστέλλουν στη Μέση Ανατολή και δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, το οποίο θα ενισχύσει τη ναυτική δύναμη που ήδη περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά και πυραυλικά συστήματα.

Κατά την ομιλία του στη στρατιωτική βάση Fort Bragg, ο Τραμπ υποστήριξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «πρέπει να υπάρχει φόβος», εκτιμώντας πως αυτό μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης. Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να είναι το καλύτερο που θα συμβεί». Επανέλαβε, ωστόσο, ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν δύσκολες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Τραμπ επισκέφθηκε το Fort Bragg για να συναντήσει μέλη των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας, με στόχο τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο.

Η βάση Fort Bragg συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως, φιλοξενώντας περισσότερους από 50.000 στρατιωτικούς.