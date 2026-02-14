ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις αρκετών εβδομάδων κατά του Ιράν
Ειδήσεις
11:44 - 14 Φεβ 2026

Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις αρκετών εβδομάδων κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο αμερικανικός στρατός καταρτίζει σχέδια για επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει σχετική εντολή. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφεραν ότι οι προετοιμασίες αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, είχαν προηγηθεί επαφές μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών στο Ομάν, χωρίς όμως, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, να διαφαίνεται εύκολη προοπτική συμφωνίας. Ο Τραμπ τόνισε πως μόνο μια «κατάλληλη συμφωνία» θα μπορούσε να αποτρέψει στρατιωτική κλιμάκωση.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι γνωστοποίησαν ότι οι ΗΠΑ αποστέλλουν στη Μέση Ανατολή και δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, το οποίο θα ενισχύσει τη ναυτική δύναμη που ήδη περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά και πυραυλικά συστήματα.

Κατά την ομιλία του στη στρατιωτική βάση Fort Bragg, ο Τραμπ υποστήριξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «πρέπει να υπάρχει φόβος», εκτιμώντας πως αυτό μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης. Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να είναι το καλύτερο που θα συμβεί». Επανέλαβε, ωστόσο, ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν δύσκολες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Τραμπ επισκέφθηκε το Fort Bragg για να συναντήσει μέλη των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας, με στόχο τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο.

Η βάση Fort Bragg συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως, φιλοξενώντας περισσότερους από 50.000 στρατιωτικούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2026 - 11:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα
Ειδήσεις

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

Πετρέλαιο: Νέο ράλι μετά την απόφαση Χαμενεΐ να μπλοκάρει την έξοδο ουρανίου από το Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Νέο ράλι μετά την απόφαση Χαμενεΐ να μπλοκάρει την έξοδο ουρανίου από το Ιράν

Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη – Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν
Ειδήσεις

Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη – Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας «Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας»

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/05/2026 - 17:12

General Tire Grabber: Το ελληνικό καλοκαίρι 2026 ξεκινά με off-road χαρακτήρα, χάρη στις 4 δυνατές προτάσεις

Εμπορεύματα
21/05/2026 - 17:09

Πετρέλαιο: Νέο ράλι μετά την απόφαση Χαμενεΐ να μπλοκάρει την έξοδο ουρανίου από το Ιράν

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:03

Nvidia: Εκρηκτική άνοδος χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Έσοδα-ρεκόρ $81,6 δισ.

Ειδήσεις
21/05/2026 - 16:54

ΔΝΤ: Ρίχνει τον πήχυ για την ανάπτυξη της Γαλλίας – «Καμπανάκι» για δημοσιονομικούς κινδύνους

Πολιτική
21/05/2026 - 16:52

Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ