12:20 - 14 Φεβ 2026

Ουκρανία και ΔΝΤ συμφωνούν σε χαλάρωση όρων για νέο δάνειο $8,2 δισ.

Η Ουκρανία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέληξαν σε συμφωνία για την αναθεώρηση και χαλάρωση ορισμένων προϋποθέσεων που συνδέονται με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 8,2 δισ. δολαρίων (περίπου 6,91 δισ. ευρώ), όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Όπως ανέφερε η ίδια, το Κίεβο προσβλέπει στην εξέταση του προγράμματος από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ κατά την προσεχή συνεδρίασή του, εκφράζοντας αισιοδοξία για την έγκρισή του.

Η θετική απόφαση του Ταμείου θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εκταμίευση πρόσθετης διεθνούς οικονομικής στήριξης προς τη χώρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και πακέτο δανειοδότησης ύψους 90 δισ. ευρώ (106,8 δισ. δολαρίων) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο συνδέεται με τη γενικότερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ουκρανίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2026 - 12:04
